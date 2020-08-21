В Казани построят первый в России халяльный торговый центр

HalalGuideMall появится на пересечении улицы Оренбургский тракт и улицы Халева. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.

"Это будет первый в России торговый молл, продвигающий мусульманские ценности. Мы поддержали данный проект не просто для обеспечения татарстанцев халяльной продукцией и услугами, открытия халяльных кафе и ресторанов, а для создания деловой площадки и площадки для комфортного времяпрепровождения всей семьей с учетом всех исламских канонов. Безусловно, как и в реализации других инвестпроектов, ценность заключается и в создании новых рабочих мест. В данном случае для более чем 100 человек", - рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Предполагается, что на первом этаже HalalGuideMall предполагается разместятся торговые залы и рестораны. На втором этаже - дополнительные помещения для ресторанов и обширной детской зоны. Отличительной особенностью станет большая общая детская игровая, ориентированная на детей от 3 до 12 лет, с аниматорами, обучающими программами, соответствующими канонам Ислама, на время посещения их родителями торгового центра в течении рабочего дня. Также в центре планируется разместить большой банкетный зал для проведения значимых мероприятий, а также ресторан авторской кухни. В комплексе будут оборудованы молельные комнаты и комнаты для ритуального омовения, что позволит мусульманам совершать ритуальные обряды поклонения.Также HalalGuideMall будет оснащен раздельными спортивными залами для мужчин и женщин с отдельными входами.

Дополнительно к проекту заработает и служба доставки еды Halaleda – через приложение HalalGuide.

Заседание инвестиционного совета РТ

Правительством Татарстана утверждена и "дорожная карта" по развитию халяльного образа жизни - Halal Life Style.

Напомним, что все эти мероприятия реализуются по программе "Россия - исламский мир". С 2014 года по поручению Владимира Путина ее возглавляет Рустам Минниханов.