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Фото Бизнес-онлайн

В Казани построят первый в России халяльный торговый центр

21.08.2020, 09:45 185 1 prokazan.ru
Внутри будут даже молельные комнаты

HalalGuideMall появится на пересечении улицы Оренбургский тракт и улицы Халева. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.

"Это будет первый в России торговый молл, продвигающий мусульманские ценности. Мы поддержали данный проект не просто для обеспечения татарстанцев халяльной продукцией и услугами, открытия халяльных кафе и ресторанов, а для создания деловой площадки и площадки для комфортного времяпрепровождения всей семьей с учетом всех исламских канонов. Безусловно, как и в реализации других инвестпроектов, ценность заключается и в создании новых рабочих мест. В данном случае для более чем 100 человек", - рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Предполагается, что на первом этаже HalalGuideMall предполагается разместятся торговые залы и рестораны. На втором этаже - дополнительные помещения для ресторанов и обширной детской зоны. Отличительной особенностью станет  большая общая детская игровая, ориентированная на детей от 3 до 12 лет, с аниматорами, обучающими программами, соответствующими канонам Ислама, на время посещения их родителями торгового центра в течении рабочего дня. Также в центре планируется разместить большой банкетный зал для проведения значимых мероприятий, а также ресторан авторской кухни. В комплексе будут оборудованы молельные комнаты и комнаты для ритуального омовения, что позволит мусульманам совершать ритуальные обряды поклонения.Также HalalGuideMall будет оснащен раздельными спортивными залами для мужчин и женщин с отдельными входами.

Дополнительно к проекту заработает и  служба доставки еды Halaleda – через приложение HalalGuide.

Заседание инвестиционного совета РТ
Заседание инвестиционного совета РТ

Правительством Татарстана утверждена и "дорожная карта" по развитию халяльного образа жизни - Halal Life Style.

Напомним, что все эти мероприятия реализуются по программе "Россия - исламский мир". С 2014 года по поручению Владимира Путина ее возглавляет Рустам Минниханов.

 

Строительство Новое место Казань
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комментарии

Русский обыватель
0
21 августа 2020
11:13
Дорогие друзья! Алексею Навальному после отравления очень требуется усиленное питание из фуагра, тигровых креветок, свежевыжатых соков экзотических фруктов и всяческая помощь и поддержка! Вы можете осуществить её через мою карточку. Вот мой номер банковской карты: 5469 4000 3966 7949
Мы здесь власть! Нашему вождю нужно как можно скорее поправиться!

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