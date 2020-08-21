Казанский рэпер, ранее устроивший вечеринку в Камазе, разыграл 100 тысяч рублей в Инстаграм

Сегодня в полночь 18-летний казанский рэпер разыграл в своем Инстаграм 100 тысяч рублей. Победитель был назван в прямом эфире и определен с помощью специального приложения. Начинающий исполнитель поговорил с казанцем в прямом эфире и договорился о встрече для передачи средств прямо среди ночи.

Кстати, именно этот молодой человек с никнеймом Kruch в середине июля устроил необычную вечеринку в центре казанского поселка Малые Клыки в кузове Камазе – в нем был установлен бассейн, играл ди-джей и танцевали девушки в купальниках. За это мероприятие он получил два штрафа.