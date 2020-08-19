В Татарстане ребенок умер от отравления белыми грибами. За жизнь второго борются врачи

Семья, состоящая из супругов и двух детей, оказалась в больнице после того, как на обед они поели жаренные белые грибы. Об этом сообщает "Татарстан-24".

Один ребенок в результате отравления скончался, за жизнь второго борются врачи.

"Чаще всего страдают целыми семьями, либо группами лиц, которые поели (грибы - прим.ред.). То есть избирательно на кого-то действовать, на кого-то не действовать, гриб не может. Если ядовитый гриб попался, неважно - шляпка, ножка, то, к сожалению, пострадают все", - сообщила об отравлениях грибами Алия Насибуллина, главный токсиколог МЗ РТ.

Сейчас медики выясняют, каким образом съедобные грибы стали токсичными. Возможно, они впитали в себя тяжелые металлы или же соприкасались с ядовитыми грибами, например, с поганками.

Всего по республике зафиксировано 12 случаев отравления грибами, передает издание.