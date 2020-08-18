Роспотребнадзор Татарстана рассказал, когда стоит ждать вакцину от коронавируса

Замглавы руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина в ходе пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации в республике заявила, что в ближайший срок вакцина от COVID-19 в Татарстане не появится.

"На сегодня пока нет нормативных документов по включению вакцинации от коронавируса в массовую форму. У нас все прививки, которые проводятся на территории РФ, закреплены, во-первых, федеральным законом об иммунопрофилактике и, во-вторых, приказом минздрава о национальном календаре профилактических прививок. Когда вакцина от коронавируса будет включена в эти документы, где будет определен контингент, который обязателен к вакцинации, порядок, кратность вакцинации, тогда мы сможем говорить, как вакцинация (от коронавируса - прим.ред) включится в вакцинацию с другими. Вероятность того, что они (нормативные документы - прим. ред.) выйдут к концу года, тоже нет, поскольку вакцина не вступила в финальный этап, в том числе клинических испытаний", - сообщила представитель ведомства.

На данный момент Роспотребнадзор призвал вакцинироваться от гриппа.

Напомним, что 11 августа Владимир Путин объявил о том, что в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса.