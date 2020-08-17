В Казани во время пожара во многоквартирном доме пришлось эвакуировать 23 человека

Вчера около 19 часов вечера на улице Волгоградская дом 21 начался пожар. Сообщение об этом поступило очевидцев в МЧС и сотрудники выехали на место от происшествия.
По прибытии установлено, что возгорание произошло на втором этаже пятиэтажного дома в трехкомнатной квартире. К этому моменту двадцать человек эвакуировались самостоятельно. С помощью масок из сжатого воздух пожарными были спасены еще трое.
Ликвидация пожара от момента поступления сообщения до полного тушения огня заняла полчаса.
Причина возгорания уточняется.
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