Райффайзенбанк выяснил, какие квартиры выберут казанцы в ближайшие пять лет

Райффайзенбанк проанализировал, что важно для жителей Казани при выборе квартир. Согласно данным исследования, самыми востребованными респонденты считают двушки и трешки в новых домах. Такие квартиры в ближайшие пять лет планируют приобрести 66% опрошенных.

Новостройка или вторичка?

Планируя приобретение новой квартиры, 66% горожан думают именно о новостройках. Главными причинами выбора нового фонда для казанцев являются психологический фактор новизны (63% отметили, что им важно, что в квартире до них никто не жил), планировка (45%) и более выгодная цена (42%). Для 16% респондентов важно, что в новостройке соседи будут одного социального круга. Приверженцы вторички, в свою очередь, считают самыми значимыми факторами выбора удобный район (42%) и проживание рядом родителей/друзей (22%).

«74% покупателей недвижимости планируют приобретать ее в ипотеку — это один из самых быстрых и простых способов покупки собственного жилья. Для 25% респондентов квартира будущего должна быть площадью 71-90 кв.м., для 31% горожан – достаточно 51-70 кв.м. Всего 5% участников опроса планируют приобрести однокомнатную квартиру или студию площадью до 30 кв.м. Чтобы въехать в новую квартиру как можно скорее, большинство покупателей предпочитают жилье с отделкой. За предчистовую отделку готовы заплатить 54% горожан, за чистовую – всего 18%. Недвижимость без ремонта интересует только каждого пятого покупателя», — пояснил директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Республике Татарстан Станислав Фоминых.

Не планировкой единой

Не менее значимой, чем планировка, для будущих владельцев квартир является инфраструктура у дома. Самым важным для жителей Казани является наличие школы, детского сада, магазинов, услуг (58%) и наличие парковки (57%). Помимо классических критериев отбора, многие участники опроса отметили высокие требования к экологичности и безопасности. Так, в топ попали «зеленый двор» (29%), «организация видеонаблюдения» (29%), «удаленность от транспортных магистралей» (27%) и «двор без машин» (27%). Наличие большой детской площадки важно для 38% горожан. Для 5% участников опроса важно наличие пункта раздельного сбора мусора.

Опрос проводился в июле 2020 года. В нем приняли участие более 3 тыс. человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Новосибирска, Омска, Самары, Воронежа, Краснодара.