Главное за день в Татарстане: две ковидные смерти, изнасилование 6-летнего ребенка и логотип Казани

В Татарстане число летальных исходов от коронавируса перевалило за полсотни

Сегодня в республике было подтверждено еще два случая, скончались жительницы Казани и Нижнекамска. Всего на сегодняшний день в РТ - 51 смерть от COVID-19.

В Казани всплыло дело четырехлетней давности об изнасиловании шестилетнего ребенка

В шестилетнем возрасте отец изнасиловал маленького сына, было возбуждено уголовное дело, однако его "прикрыли". Сейчас ребенку 10, у него тяжелая психологическая травма, а мать с адвокатом пытаются добиться возобновления дела. История тяжелая, перед прочтением запасайтесь валерьянкой.

Казанцы не одобрили новый логотип города, который нарисовал Артемий Лебедев

Студия Артемия Лебедева представила новый логотип Казани. В основном, он выглядит как буква К с, видимо, заложенным в нее глубоким смыслом. Еще Лебедев приложил стихотворение, но, кажется никто все равно ничего не понял. Казанцы не особо в восторге.

В Казани мужчина утонул в подвале исторического дома. Прокуратура начала проверку

На Каюма Насыри вчера произошла трагедия: в подвале высотой 2,5 метра, полностью затопленном водой, утонул мужчина. Тело вытаскивали водолазы. В прокуратуре уже рассказали, что погибший делал в подвале.

В Татарстане продлили выплаты медикам, работающим с коронавирусом

На сайте Кабмина появилось соответствующее постановление, выплаты продлены до конца лета.