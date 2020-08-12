Пандемия не помешала клиентам группы «Открытие» заработать на инвестициях

Несмотря на ситуацию с COVID-19 и шторм на фондовых рынках, по итогам I полугодия 2020 года клиенты группы «Открытие» (банка «Открытие», «Открытие Брокер», УК «Открытие» и «Россгосстрах Жизнь») продолжили зарабатывать на инвестиционных решениях. Максимальная доходность рублевых стратегий ИСЖ со 100-процентной защитой капитала от «Росгосстрах Жизнь» за тот период достигала 23,44%*. Лучший результат принесли стратегии с идеями на акции Apple, киберспорт и электромобили. Среди продуктов управляющей компании «Открытие» лидерами по доходности стали валютные ПИФ и фонды, инвестирующие в драгоценные металлы. Они показали доходность от 16,65% до 33,24% в рублях. «Открытие Брокер» подвел промежуточные итоги реализации инвестиционных идей, предложенных клиентам – из 30 инвестиционных идей 60% позволили инвесторам заработать прибыль в абсолютном выражении, при этом 2/3 из них превзошли соответствующие бенчмарки.

В I полугодии 2020 года самый впечатляющий рост продемонстрировала рублевая стратегия «Акции Apple», ее рост составил 23,44%. На втором месте по уровню доходности — стратегия ИСЖ «Киберспорт», которая принесла клиентам 4,82%.

В топ-3 самых доходных активов ИСЖ от «Росгосстрах Жизнь» вошла стратегия «Электромобили». В этой стратегии клиенты смогли увидеть промежуточную доходность 2,45%. Все стратегии ИСЖ гарантируют 100-процентный возврат всех вложенных средств: вне зависимости от того, что происходит на фондовых, товарных или валютных рынках в конце срока договора клиент получит обратно всю сумму инвестиций.

«Даже в сложный экономический период наши стратегии продолжают работать и приносить доход. Сейчас инвесторам, с одной стороны, как никогда нужна защита капитала, которую на 100% обеспечивают наши продукты, а, с другой – высокий доход на фоне снижающейся ключевой ставки ЦБ и последующего падения ставок по депозитам. Кризис традиционно считается хорошей точкой входа в активы, которые падают в цене. Именно поэтому мы активно работаем с инвестиционным портфелем наших клиентов и запустили новые стратегии «Электронная коммерция» и «Смартфоны», которые отвечают современным вызовам и тенденциям развития финансовых рынков», — говорит Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь».

Инвестиционные продукты фабрики «Открытие Инвестиции», созданной на базе банка «Открытие», УК «Открытие» и «Открытие Брокер», смогли продемонстрировать достойный результат по итогам первого полугодия 2020 года, несмотря на сильнейший рост волатильности на финансовых рынках.

Активно управляемый валютный фонд «Открытие – Глобальные Инвестиции» показал доходность в рублях 26,36%, став лучшим среди всех смешанных фондов с начала года и за год по данным Investfunds. Инвестирование фонда осуществляется в бумаги таких эмитентов, как Match, Twitter, Facebook в части агрессивных активов, и в такие биржевые фонды как Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF в части консервативных активов.

Результат консервативного валютного фонда «Открытие – Еврооблигации» по итогам первого полугодия – 16,65% в рублях. Значительная часть активов фонда – обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США, а также облигации эмитентов стран, входящих в ОЭСР и БРИКС.

С начала года результат инвестирования ОПИФ «Открытие – Золото» составил 33,24% в рублях. Фонд предлагает вложения в акции биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Shares, который содержит физические золотые слитки. Альтернативный стандартным акциям и облигациям продукт смог проявить себя в период высокой волатильности и снижения стоимости большинства активов.

«Открытие Брокер» подвел промежуточные итоги реализации инвестиционных идей – с начала года на рынке акций клиентам было предложено 30 инвестиционных идей, 60% из которых позволили инвесторам заработать прибыль в абсолютном выражении, а 2/3 из них превзошли соответствующие бенчмарки. Рекомендации среди зарубежных акций оказались немногим более успешными, чем среди российских. Несмотря на высокую степень неопределенности, вызванную пандемией и паникой на рынках в марте и апреле, инвесторам предлагали делать новые инвестиции на рынке акций. Большая часть этих инвестиций касалась компаний здравоохранения и высоких технологий, что было логичным и правильным выбором.

В топ-3 самых удачных идей по абсолютному приросту или переоценке на рынке акций попали:

— Laboratory Corporation (+63,3% в рублях),

— ОГК-2 (+36% в рублях),

— Paycom Software (+31,9% в рублях).

На долговом рынке принесли инвесторам прибыль 93% рекомендаций, причем в некоторых случаях процентный рост вовремя рекомендованных к покупке облигаций исчислялся двузначными величинами.

«Стартовать инвестировать можно всегда, и, конечно, кризисные периоды наиболее удачны для входа в рынок. Они помогают клиентам заработать больше, чем на растущем рынке. Именно эту ситуацию мы наблюдали во втором квартале 2020 года. Паника на рынках в начале года дала возможность приобрести практически любые финансовые инструменты по достаточно низким ценам, а стремительное восстановление котировок позволило зафиксировать существенную прибыль в кратчайшие сроки. Мы нарастили риск на привлекательных уровнях по большинству портфелей ПИФ УК «Открытие», и эти действия принесли прекрасные результаты. Так, фонд «Открытие – Глобальные Инвестиции» по итогам полугодия занял первое место по доходности среди всех смешанных фондов с начала года и за год, согласно данным Investfunds. Результаты других фондов также позволили им занять лидирующие позиции по доходности среди сопоставимых ПИФ. Уверен, что наши новые и существующие рекомендации от команды экспертов «Открытие Инвестиции» принесут клиентам хороший доход, особенно при дальнейшем восстановлении деловой активности в мире. Надеюсь, что результаты первого полугодия замотивируют инвесторов подключить тарифы с аналитической поддержкой от «Открытие Брокер»», — комментирует Алексей Куртов, заместитель генерального директора по взаимодействию с банковскими каналами «Открытие Инвестиции».

*здесь и далее приводится доходность для клиентов с учетом коэффициента участия и разницы курса валют.

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры. www.rgsl.ru

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2018 года система РОСГОССТРАХ отметила 97 лет со дня своего создания. www.RGS.ru.

Управляющая компания «Открытие» основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка «Открытие». УК «Открытие» предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК «Открытие» находятся 9 открытых ПИФов и 3 закрытых ПИФа, а также 12 целевых капиталов эндаумент-фондов. Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг). УК «Открытие» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Компания стала победителем в номинациях «Управляющий для розничных инвесторов» конкурса «Элита фондового рынка» за 2019 г. и «Лучшее доверительное управление для розничных инвесторов» за 2018 г. Активы под управлением на 30.06.2020 г. — более 211 млрд рублей.

АО «Открытие Брокер» — одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, входит в состав группы банка «Открытие». Основанный в 1995 году, на протяжении многих лет брокер входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи (объём операций на фондовом рынке в первом полугодии 2019 г. превысил 8,3 трлн рублей). «Открытие Брокер» обслуживает более 202 000 клиентов. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.ru.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года. «Открытие Брокер» многократно становился лауреатом различных профессиональных конкурсов и премий.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.