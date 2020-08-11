Главное за день в Татарстане: «дорогие» школьники, мина в «АртСити» и кремация умерших от COVID-19

Аналитики Авито посчитали, во сколько обойдутся сборы ребенка в школу

В Казани родителям придется выложить за школьный комплект больше, чем в Москве. Такие данные предоставили аналитики сервиса. В список вошли не только стандартные тетради-ручки-форма, но и необходимые для дистанционной учебы вещи.

В ЖК "АртСити" в Казани сегодня нашли мину

Информация появилась в соцсетях, однако отбой паники: в МВД рассказали, что противотанковый снаряд угрозы не представляет.

СМИ рассказали, где кремируют татарстанцев, умерших от коронавируса

Граждан, скончавшихся от коронавирусной инфекции, увозят в Нижний Новгород. Там, как рассказал директор крематория, все делают по правилам.

В статистике Татарстана прибавилось еще две смерти от коронавируса

Скончались две женщины - одна жительница Набережных Челнов, другая - Альметьевска. Обе пациентки были с хроническими заболеваниями, одной из женщин было всего 50 лет.

"Водоканал" заподозрили в сговоре по контракту на 700 миллионов

Речь идет о контракте на строительство цеха по обработке илового осадка. Контракт был, а цеха до сих пор нет. ОНФ решил обратить на эту ситуацию внимание ФАС, прокуратуры и Следственного комитета.