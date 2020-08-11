В Роспотребнадзоре напомнили об опасности шаурмы и котлет

Шаурма, изделия из рубленого мяса, салаты с майонезом и сметаной могут стать источником различных инфекций. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре. Также опасной едой назвали кондитерские изделия с кремом, паштеты, студень. Во всех этих блюдах через продукты могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других болезней. Кроме того, большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции, когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов.

В ведомстве напомнили, что все эти блюда предпочтительнее готовить дома и в небольших количествах, чтобы срок хранения готовой еды не превышал сутки. При покупке стоит обратить внимание на время изготовления продукции и срок реализации. Также внимательно относится к предприятиям общественного питания, реализующим фастфуд. При дистанционном заказе продуктов питания и готовых блюд это следует делать только в реально существующих организациях. Перед заказом полезно посетить предприятие общественного питания, оценить блюда и обслуживание, взять у администратора контакты для интернет-заказов.

Причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, нарушение правил личной гигиены, в том числе, сотрудниками предприятий общественного питания.