Слетел в кювет встречки: в Татарстане на трассе при ДТП погиб мужчина

Накануне вечером в Татарстане произошло смертельное ДТП. В Спасском районе на трассе перевернулась машина.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 18:30 на 2 километре дороги Никольское - Отрада. Водитель автомобиля ВАЗ-21053 - молодой человек 1995 года рождения - на Т-образном перекрестке не выбрал безопасную скорость, нарушил правила расположения транспорта на дороге и при повороте налево машина слетела в кювет встречного направления.

От полученных травм водитель скончался на месте ДТП. Отметим, что с ноября 2019 года на 14 месяцев он был лишен права управления транспортом за оставление места ДТП.