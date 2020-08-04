Стало известно, кто в августе получит пособия на детей от трех до 16 лет

Граждане, которые еще не успели подать заявления на единовременную выплату в 10 тысяч на детей от трех до 16 лет, могут это сделать в августе. Об этом напомнили в ПФР.

На конец июля около 90% российских семей с детьми указанного возраста получили по 10 тысяч за июнь и июль. Те, кто не подал заявление в предыдущие месяцы, смогут получить 20 тысяч в августе. Оформить заявление можно через портал Госуслуг или Пенсионный фонд до 1 октября, поступить выплаты должны после 5 августа.

Напомним, о новом пособии Владимир Путин сообщил в мае, получать его начали в июне, позже выплату продлили на июль. Недавно в Госдуме поддержали продление пособия еще на месяц.