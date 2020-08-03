В Казани задержали парня, который ограбил четыре кафе

В Казани 19-летний парень ограбил четыре заведения общепита. Его задержали, сообщают в МВД РТ.

По информации ведомства, три сообщения о схожих преступлениях поступили в полицию 25 июля. Неизвестный ранним утром, разбив стеклянную дверь, проник в помещение и похитил деньги из кассы. Два эпизода были зарегистрированы в Московском, один – в Советском районе. Несколькими днями ранее в отдел полиции "Ямашевский" поступило похожее заявление от представителя кафе, расположенного на улице Абсалямова. В этом случае злоумышленник проник в помещение, сломав замок двери. Общая сумма причиненного материального ущерба по всем установленным эпизодам составила порядка 25 тысяч рублей.

После изучения обстоятельств всех краж полицейские предположили, что к ним причастен один человек. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции "Московский" задержали предполагаемого подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее судимый житель Казани, который сознался в содеянном. Известно, что стеклянную дверь он разбивал камнем. В основном молодой человек забирал только деньги, которые тратил на собственные нужды.

Возбуждены уголовные дела по статье "Кража", молодой человек находится под подпиской о невыезде.