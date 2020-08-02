Житель Казани пожаловался на «подставу» от ГИБДД. Прокуратура начала проверку

Прокуратура Татарстана проведет проверку по жалобе казанца на сотрудников ГИБДД.

Житель города в соцсетях опубликовал видеозапись и рассказ о неправомерных действиях госавтоинспекторов. По его словам, инцидент произошел по пути на Высокую Гору 26 июля.

"...поеду думаю по трассе, дабы в пробках городских не стоять. Выезжаю на М7, и тут на те - гаишник, прямо не пускает, говорит на лево надо поворачивать. Думаю фиг с ним, поеду через Чернышевку, не так плоха там дорога, хоть и длинее. Но не тут то было, к моему вселенскому удивлению, прямо за поворотом стоит подельник того самого регулировщика в зелененькой манишке и машет на меня своим продолговатым полосатым предметом. И что вы думаете? После часовых споров, просмотров видеозаписи, выслушивания от проезжающих водителей монологов в самой что ни на есть откровенно нецензурной форме, о доблести и чести татарских гайцов. Они, ну вы поняли кто, выписывают мне штраф в 1500 рублей, за поворот на лево под знак "движение только прямо", - негодует казанец.

Квитанция, в которой указана суть нарушения ПДД

Прокуратура проверит правомерность действий автоинспекторов и при наличии оснований примет меры реагирования, пояснили в надзорном ведомстве.