В казанском зоопарке скончалась тигрица-любимица Ромашка. Она прожила почти 19 лет

Как сообщают сотрудники Казанского зооботанического сада, тигрица Ромашка, которую сам коллектив звал человеческим именем Соня, скончалась 31 июля.

Ромашка родилась в 2001 году и прожила долгую жизнь. В условиях дикой природы тигры живут от 13 до 18 лет, поэтому можно сказать, что любимица зоопарка ушла в преклонном пенсионном возрасте.

По словам сотрудников, она попала в зоопарк в трехмесячном возрасте. Ее подарил цирк, в котором она не могла работать из-за своенравного характера, однако с февраля в Казани гастролирует цирк, где выступает ее дочь. Всего Ромашка родила двадцать пять тигрят, пять из которых она выкормила самостоятельно.

"Ромашка (Соня) всегда будет в наших сердцах..." -пишут сотрудники в социальных сетях.

В комментариях к соболезнованиям присоединяются и жители города.