Как будет выглядеть самая высокая в Казани смотровая башня «Тюбетей Тауэр»: видео

В сети появилось видео того, как будет выглядеть самая высокая смотровая башня, которую планируют построить в Казани. Блогеры проекта "Татарстанда" визуализировали еще не построенную достопримечательность.

Известно, что высота башни составит 123,5 метра, что выше нынешнего рекордсмена -"Лазурных небес". Около башни разобьют ландшафтный парк, сама смотровая площадка будет со стеклянным полом, на ней планируют разместить кофейню. Строительство парка и башни, по подсчетам, обойдется в 400 миллионов рублей. Разместить новый объект планируют недалеко от "Ак Барс Арены".