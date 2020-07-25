Казанский автомобилист на полном ходу сбил собаку и скрылся. Собака умерла

Казанский водитель на полной скорости сбил собаку и покинул место происшествия: видеозапись с таким содержанием появилась в одном из местных инстаграм - аккаунтов. На записи видно, что автомобилист после столкновения не остановился, а спокойно продолжил движение.





В соцсетях пишут, что собака от полученных ран скончалась. Предположительно, инцидент произошел на улице Гладилова.

"Он ускорился перед собаками" - некоторые комментаторы уверены, что водитель специально сбил животное.

Это не первый случай проявления жестокости со стороны казанцев: так, вчера мужчина во дворе избил лежачую женщину.