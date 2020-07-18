За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике 5189 заразившихся. Об этом сообщила Любовь Авдонина на конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации.

Особое внимание она также уделила вопросу контроля за водными объектами. По ее словам, еженедельно проходят исследования водоемов на микробиологические показатели и на холерный вибрион. Нестандартных результатов на этой неделе зарегистрировано не было, в отличие от прошлой недели. Тогда подобных случая по анализу воды было два. Напомним, что на сегодняшний день только Нижнекамск имеет разрешение на купание.

Также продолжаются проверки организаций на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Нарушения были выявлено в 38 магазинах, 9 гостиницах, 16 лагерях. Со следующей недели начинаются проверки учреждений общепита.