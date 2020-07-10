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Великая самоизоляция глазами оператора связи

10.07.2020, 12:34 3 prokazan.ru
6 привычек, которые теперь останутся с нами надолго

За 100 дней с официального ввода режима самоизоляции россияне успели кардинально поменять собственные привычки. Специалисты «Билайн. Аналитика» подвели итоги квартирного заточения и выделили 6 характерных особенностей «новой эпохи», которые останутся с нами надолго: упор на дистанционные формы развития и взаимодействия, преобладание бесконтактной формы доставки, усиление роли невербальной коммуникации, спрос на иммерсивность, внимательное отношение к здоровью, а также острая потребность в безопасности.

Так как коронакризис прежде всего повлиял на самые базовые потребности людей, для анализа его воздействия оператор решили обратиться к классической пирамиде А. Маслоу, выделив некоторые телекоммуникационные сервисы и сервисы, которыми можно пользоваться без привязки к конкретному оператору, свойственные каждой из ступеней пирамиды.

Так на смену ежедневным сборам и поездкам в общественном транспорте пришел здоровый сон. Большинство участников исследования отметили, что из-за отсутствия необходимости преодолевать километры пути до рабочего места и обратно, в среднем освободился целый час на отдых, что эквивалентно 20% от суточной нормы сна в 8-9 часов. На 35% выросло число тех, кто заказывал еду на дом, а при планировании поездок старался тщательнее выбирать маршрут (трафик навигаторов вырос в 2,2 раза).

Оставаясь дома, пользователи активно интересовались возможностью защитить свое здоровье. Количество посещений сайтов аптек в период самоизоляции увеличилось по сравнению с обычным уровнем на 21,8%. Обычно женщины заходят на сайты аптек в 2,6 раза чаще мужчин. С началом самоизоляции интерес мужчин к таким ресурсам вырос сильнее, чем у женщин (+33,3% против +15,7%).

Поддерживать связь с коллегами и близкими на расстоянии удавалось за счет мессенджеров, социальных сетей и приложений для видео-разговоров. Средний трафик пользователя Skype увеличился в 3,2 раза, а трафик Facetime — в 2,9 раз. Трафик мессенджеров — WhatsApp и Viber — в период самоизоляции увеличился на 42% и 52% соответственно. На самоизоляции россияне стали больше уделять внимание родным и близким, замещая тем самым нехватку «живого» общения. Рост голосового трафика на одного абонента составил 10,7%. Пик голосовых звонков был зафиксирован Билайн 2 апреля 2020 года, в период выступления президента, где было объявлено о продлении «нерабочей» недели до конца апреля.

В период самоизоляции жители России стали больше пользоваться соцсетями — по сравнению с обычными днями дата-трафик на одного пользователя соцсетей вырос на 12,6%. При этом на 20% выросло время, проведенное на сайтах знакомств. Интересно, что больше всего пытались исследовать такие сайты пользователи старше 60 лет, мужчины - в 1,5 раза чаще, чем женщины. В топ-3 ресурсов по количеству посещений вошли Tinder, Badoo и Fotostrana.

Период самоизоляции показался многим россиянам удачным временем, чтобы завести домашнего питомца: количество тех, у кого появилась кошка или собака, выросло на 54%. И если интерес к кошкам был не слишком значительный (+5,4% «кошатников» на самоизоляции), то количество «собачников» за это время выросло более чем в 2 раза.

Помимо восстановления физических сил и онлайн-общения, люди предпочли потратить часть незанятого времени на саморазвитие: изучение иностранных языков, чтение книг и хобби. Например, приложение «Самоучитель английского языка» на смартфоны установили на 30% больше пользователей, чем в мирное время. В свою очередь, посещаемость сервиса «Билайн.Книги» увеличилась на 15%.

В самоизоляции у людей было время подумать об интерьере, для каждого третьего самоизоляция помогла найти время для переоценки своего гардероба. Чаще всего принималось решение избавиться от лишних вещей (25% опрошенных). Соблюдая рекомендации оставаться дома, женщины стали меньше интересоваться косметикой: число заходов на сайты популярных в России парфюмерно-косметических сетей сократилось по сравнению с обычным уровнем на 16%.

Самоизоляция показала: человек из Интернета - Homo Remotecus - быстро адаптируется к изменяющимся условиям. Билайн.Аналитика выделила 10 технологий и трендов, которые будут особенно сильно влиять на нашу дальнейшую жизнь: дистанционная идентификация; технологии логистики и доставки, удаленная работа, киберзащита, телемедицина, deep cleaning, искусственный интеллект, роботизация, онлайн-технологии саморазвития, 5G.

Познакомиться с другими интересными выводами исследования «Великая самоизоляция глазами оператора связи. 6 привычек, которые теперь останутся с нами надолго» можно по ссылке: https://gggggreport.ru/

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комментарии

Горожанин
0
10 июля 2020
12:55
НЛП ?
Горожанин
0
10 июля 2020
12:56
Зaтрaxaли .
Горожанин
0
10 июля 2020
13:15
Симпсоны у вас уродские

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