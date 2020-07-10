ВОЗ допустила, что в России могут вернуть ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом в интервью РИА Новости заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в ответ на вопрос о рисках возврата запретов в России по аналогии с другими странами.

"Если не будет соблюдаться физическая дистанция <...>, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет", - считает она.

По мнению Вуйнович, запреты могут возвращаться до момента появления вакцины или лекарства против коронавируса.

"Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький", - подчеркнула Вуйнович.

Добавим, что за минувшие сутки в России было выявлено 6 635 случаев COVID-19, в Татарстане - 36. Всего с начала пандемии в республике заболели 4929 человек, 21 пациент скончался.