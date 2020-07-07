Еще одна смерть на воде зарегистрирована в Татарстане 6 июля. По данным МЧС РТ, в Камско-Устьинском районе утонул мужчина 1996 года рождения.

Сообщение в ведомство поступило в 19 часов. Утонувший проживал в селе Малое Бисярино Тетюшского района, приехал к друзьям в село Кирельское Камско-Устьинского района. Компания отдыхала на берегу залива Волги. Мужчина в нетрезвом состоянии пошел купаться в необорудованном для этого месте, после чего пропал из виду под водой.

К месту происшествия были направлены спасатели, медики и полицейские. На берегу залива нашли вещи утонувшего, с помощью эхолота было обследовано дно Волги, опрошены очевидцы происшествия. Спасатели на мотолодке "Казанка-6" провели визуальный осмотр акватории, приступили к обследованию дна реки способом траления с помощью таких средств, как "кошка" и "багор".

Поисковые работы продолжались до 23.00 и возобновились сегодня утром. В 10.37 на глубине 2 метров в 10 метрах от берега было найдено тело утонувшего, доставлено на берег и передано сотрудникам МВД.

Напомним, что за вчерашний день это уже не первый случай гибели на водоемах республики: так, 6 июля утонули мужчины в Казани и Балтасинском районе.