В Балтасинском районе на плотине утонул мужчина.

По данным МЧС РТ, сообщение о происшествии поступило в 16.05 6 июля. Во время купания на искусственном водоеме населенного пункта Верхний Шубан Балтасинского района утонул мужчина 1966 года рождения.

Как сообщили очевидцы, погибший отплыл от берега на 10 метров и ушел под воду. Предварительно, мужчина не смог справиться с судорогами, возникшими из-за перепада температур воздуха и воды.

Очевидцы вытащили мужчину из воды, пытались оказать ему первую помощь, но безрезультатно.

Место, где мужчина купался, не предназначено для этого

Как пояснили в МЧС, данное место не оборудовано для купания, а судороги являются одной из основных причин гибели на воде. Помимо судорог, при погружении в холодную воду может произойти остановка сердца или сухое утопление – когда из-за рефлекторного спазма, вызванного перепадом температур, происходит остановка дыхания.