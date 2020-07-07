Накануне, 6 июля, около 20 часов спасатели достали из озера Комсомольское в Дербышках тело мужчины.

Сообщается, что гражданин 1985 года рождения утонул во время купания. Водолазная группа нашла труп на глубине в три метра на расстоянии 10 метров от берега. Тело погибшего передали правоохранительным органам, причина происшествия устанавливается.

Напомним, что на днях в Удмуртии также утонул 12-летний мальчик из Казани. Его "проглядели" взрослые, которые в это время употребляли алкоголь на берегу водоема.