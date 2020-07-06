Зеленодольск будет претендовать на звание "Города трудовой доблести". Об этом заявил мэр Михаил Афанасьев.

"Так, завод им. Горького выпускает бронекатера. С 1941 по 1945 год их было построено 117. Они входили в состав Волжской, Днепровской и Дунайской флотилий. Многие из наших бронекатеров приняли участие в знаменитой Сталинградской битве, переломившей ход войны. На сегодняшний день завод им. Горького производит каждый третий военный корабль в стране. В этом году завод выпустит уникальный проект гражданского назначения — первый в России пассажирский катер, работающий на сжиженном газе", — цитирует пресс-служба доклад Михаила Афанасьева о 100-летии ТАССР.

Афанасьев напомнил, что в Зеленодольске во время войны был изготовлен каждый третий снаряд. Теперь власти намерены заняться вопросом присвоения звания городу.

Напомним, что на прошлой неделе Казань стала одним из 20 городов страны, первыми получивших это звание.