Татарстан вошел в топ-10 регионов страны по уровню доходов населения за 2019 год. Такие данные получили РИА Новости в ходе исследования.

В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы в данном рейтинге, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (уровень, при котором половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ в 2019 году, что позволяет учесть различный масштаб цен в разных регионах.

Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и доля населения за чертой крайней бедности (доходы ниже половины регионального прожиточного минимума).

Исследование показало, что в РТ отношение медианных доходов к стоимости набора товаров и услуг составило 1,97 (у лидера топа - ЯНАО - 3,11, у аутсайдера - Республика Тыва - 0,97), количество населения за чертой бедности - 6,9% (5,6% в ЯНАО и 34,7% в Тыве). Доля населения за чертой крайне бедности в прошлом году в РТ составила 0,8%, что аналогично данному показателю у Ямало-Ненецкого АО; у аутсайдера рейтинга данная цифра составляет 6,6%.

Напомним, ранее исследователи подсчитали, сколько лет нужно жителям того или иного региона страны, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру. Татарстан оказался на самых нижних строчках рейтинга.