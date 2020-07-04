В Татарстане зарегистрирована очередная смерть от COVID-19. По данным оперштаба РТ, скончался мужчина 1973 года рождения, житель Казани.

Мужчина скончался 16 июня, в статистику смерть попала только сегодня. Он был госпитализирован в начале июня в состоянии средней тяжести с двусторонней полисегментарной пневмонией. 14 июня пациента подключили к ИВЛ, 16 числа он умер.

Причина смерти установлена в результате патолого-анатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Напомним, за минувшие сутки в РТ выявлено 38 новых случаев COVID-19. Ранее замглавы республиканского Минздрава Владимир Жаворонков объяснял, почему в РТ низкая смертность от коронавируса.