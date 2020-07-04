В Татарстане за сутки COVID-19 подтвердился у 38 человек. С начала пандемии в республике зафиксировали 4 711 случаев заражения, сообщает официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

В больницу доставили 13 человек, остальные 25 лечатся на дому. Больше всего заболевших оказалось в возрастной группе «от 30 до 50 лет» — их 12. Коронавирусом заразился один несовершеннолетний. Четверо пациентов — это молодые люди от 18 до 30 лет. По семь заболевших находятся в возрастных группах «от 50 до 60 лет», «от 60 до 70 лет», «от 70 до 80 лет».

В Казани коронавирус подхватил 21 человек. По четыре заболевших — в Набережных Челнах и Нурлатском районе. По два человека заразились в Высокогорском, Зеленодольском и Лаишевском районах. По одному — в Арском, Камско-Устьинском, Чистопольском районах

Выздоровело за весь период 3 547 человек, в том числе 37 за последние сутки. На лечении остаются 1 147 человек.