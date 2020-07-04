«Специалисты обрабатывали дезинфицирующими растворами кабинки для голосования, мебель, оборудование, все проходы и стены, вплоть до крыльца здания, где размещен участок. После того как участок для голосования был обработан, его „консервировали“, закрывая доступ в помещение до следующего дня голосования. Это позволило обеспечить безопасность голосования в полной мере», — рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев.