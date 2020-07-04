В Татарстане сегодня завершилась дезинфекция участков для голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
Дезинфекционные мероприятия проводились на местах голосования в течение всех шести дней голосования — с 25 июня по 1 июля. Специалисты ветеринарной службы Республики Татарстан проводили санобработку по завершении каждого дня голосования.
«Специалисты обрабатывали дезинфицирующими растворами кабинки для голосования, мебель, оборудование, все проходы и стены, вплоть до крыльца здания, где размещен участок. После того как участок для голосования был обработан, его „консервировали“, закрывая доступ в помещение до следующего дня голосования. Это позволило обеспечить безопасность голосования в полной мере», — рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев.
Когда подсчет голосов был окончен, специалисты провели полную санобработку помещений. Сегодня прошло последнее профилактическое дезинфекционное мероприятие на территории ЦИК республики.
Всего в РТ в голосовании по поправкам к Конституции РФ были задействованы 65 территориальных и 2809 участковых избирательных комиссий.
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