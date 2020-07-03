В Казани на двух участках жители проголосовали против поправок в Конституцию

В Казани обнаружились два участка, на которых во время голосования по поправкам в Конституцию жители выступили против этих поправок. Неожиданно, но оба расположены в одном районе - Ново-Савиновском.

Полуммиллиардные доходы обнаружили у супруги Рустама Минниханова

За минувший год она заработала в 60 (!) раз больше президента РТ. И жена Минниханова не одинока: супруга мэра Казани тоже может похвастаться неслабыми доходами в декларации. Они превышают сумму, указанную Метшиным, в 53 раза.

В Казани вынесли приговор росгвардейцу, который выбросил подругу из окна

Инцидент произошел два года назад, девушка погибла на месте, а Марат Сахапов - ее убийца - утверждал, что невиновен и это она сама. В Росгвардии сообщили, что его уволят.

В Татарстане от коронавируса умер еще один человек

Скончался житель Набережных Челнов, 69-летний мужчина. Он умер 25 июня, находясь в больнице больше двух недель. В статистику подробности попали только сегодня.

В Казани возбуждено уголовное дело из-за вырубки леса под строительство коттеджей

Его возбуждения добилась прокуратура, а пожаловались на ситуацию жители в соцсетях. Надзорное ведомство оперативно среагировало, и вот результат - под статью попал глава сельского поселения.

В Татарстане отменили приговор мужчине, который изнасиловал полуторагодовалую дочь

Нашумевшее дело бугульминца, который "психанул" и изнасиловал маленького ребенка, будет пересмотрено. Суд отменил оправдательный приговор, сообщили в прокуратуре РТ.