В Татарстане будут судить мужчину, который просил у школьницы интимные фотографии.

По данным Следкома Татарстана, 32-летний заключенный, отбывая наказание в ИК-19 УФСИН РТ, в октябре 2019 года познакомился в интернете с девятилетней девочкой. В ходе переписки он представлялся "Кариной", а после попросил школьницу прислать ему фотографии в обнаженном виде.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Вину он не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Татарстане суд оправдал отца, который изнасиловал полуторагодовалую дочь.