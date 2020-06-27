В Казани девушка из-за одной таблетки накинулась на аптекаря и устроила погром

В казанской аптеке девушка устроила скандал и напала с кулаками на провизора.

Видеозапись конфликта опубликовали очевидцы в социальных сетях. Причиной недовольства посетительницы, судя по кадрам, стало то, что в упаковке была только одна таблетка. Девушка утверждала, что аптекарь не сказала ей о количестве таблеток и требовала вернуть ей деньги. Аптекарь сообщила, что это возможно в понедельник, на что посетительница начала ругаться матом и кидаться на провизора, после чего покинула аптеку, по пути разбросав товары с полок.