Tele2 и БКС помогают инвестировать с гарантированным доходом

Tele2 расширяет линейку инвестиционных продуктов, которые позволяют клиентам получать гарантированный доход и возможность зарабатывать повышенную ставку. Tele2 и БКС, один из лидеров российского финансового рынка, запустили структурный продукт – инвестиции на базе акций «Газпрома».

По итогам первого квартала 2020 года доля посетителей портала финансовых сервисов Tele2, которые заказали инвестиционные продукты, увеличилась в пять раз. В ответ на запрос Tele2 обновляет линейку инвестиционных продуктов для тех, кто хочет заняться инвестициями, но пока нуждается в помощи профессионалов рынка. Абоненты Tele2 могут обратиться к экспертизе БКС: компания имеет 25-летний опыт управления инвестициями и является одним из крупнейших брокеров на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов.

Абонентам не нужно обладать большим капиталом, погружаться в тему финансовых инструментов или активно участвовать в процессе. Клиенты могут заниматься инвестированием онлайн – отслеживая прогресс там, где им удобно. Совместно с БКС Tele2 предлагает клиентам структурный продукт – инвестиции с гарантированным доходом на базе акций «Газпрома». Продукт имеет 100%-ю защиту капитала и рассчитан на срок инвестирования от трех месяцев.

При инвестировании от 5 000 рублей до 19 999 рублей доходность инвестиций составляет 8% годовых, вне зависимости от движения цены акций «Газпрома». При росте акций инвесторы получат 12%. При инвестировании от 20 000 рублей гарантированная доходность по продукту составляет 10%, если акции растут – 14%. Кроме того, абоненты Tele2 получают до 500 рублей на счет телефона – 100 рублей для оплаты услуг связи за каждые 5 000 рублей инвестирования.

Ранее партнеры запустили структурный продукт на базе акций «Яндекса» сроком инвестирования от 6 месяцев. Его пользователи гарантированно получают 10%, а при росте акций компании инвесторы зарабатывают повышенную ставку 13,5%. При покупке инвестиционного продукта абонентам Tele2 зачисляется 500 рублей на счет мобильного телефона.

Чтобы начать инвестировать, достаточно оставить заявку на портале финансовых сервисов Tele2.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2: «Мы уже более года развиваем направление инвестиций и видим постоянно растущий интерес клиентов. В результате анализа потребностей абонентской базы и постоянного улучшения инвестиционного предложения нам удалось в пять раз увеличить долю клиентов, которые решаются попробовать себя в инвестициях после знакомства с продуктом. Мы стараемся отвечать на их запрос и предлагаем не обычные инвестиции, где трудно разобраться и есть риск все потерять, а продукты с гарантированным доходом выше депозитного. При этом он полностью исключает риск и дает возможность дополнительного повышенного заработка при росте акций, участвующих в предложении».

Денис Шейбаль, директор по работе с партнерами ФГ БКС: «Мы предлагаем партнерам разнообразную палитру финансовых инструментов: от хорошо известных офлайновых решений до различных цифровых решений и возможности переводить клиентов в онлайн-каналы. За последние несколько лет у нас накопился серьезный продуктовый портфель, и мы смогли распространить его на более массовый сегмент клиентской базы партнеров. Мы готовы создавать инвестиционные продукт под конкретного клиента».