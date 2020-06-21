Уроженец Казани стал донором-рекордсменом России. Он сдал кровь 800 раз

Уроженец Казани Александр Кирилловский сдал плазму крови 761 раз, поставив общероссийский рекорд. При этом общее число его донорских походов достигло 800 раз. Об этом сообщает портал «УлПравда».

Сейчас Кирилловский работает на Ульяновском авиазаводе, участвует в модернизации самолета Ан-124-100 «Руслан». Ранее он был слесарем на Казанском вертолетном заводе. Именно в Казани Кирилловский стал донором.

«Первый раз я пошел сдавать кровь в 1979 году просто ради интереса, мне тогда было 18 лет. Был удивлен, получив после сдачи крови ощущение легкости и бодрости», — рассказал донор.

В Ульяновске мужчина стал сдавать кровь целенаправленно, чтобы помочь людям.