Банк «Открытие» снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5,99% годовых

Льготная ставка предусмотрена по программе «Господдержка 2020», предполагающей покупку квартиры на первичном рынке у застройщиков. Максимальная сумма кредита – до 3 млн рублей, максимальный срок кредитования – до 30 лет. Минимальный размер первоначального взноса – 20% от стоимости приобретаемого жилья. Напомним, банк «Открытие» в конце апреля текущего года присоединился к программе ипотечного кредитования с субсидированием государством части ставки. Уже тогда банк предложил ставку в 6,25%, что ниже рекомендованной государством в 6,5% годовых. Срок действия программы истекает в ноябре 2020 года.

Оформить кредит на льготных условиях может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Таким образом, получить поддержку сможет максимально широкий круг заемщиков. Кроме того, оформить кредит можно всего по двум документам, а прийти в банк потребуется лишь один раз непосредственно на сделку. Подать заявку на ипотеку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн без риска для здоровья.

«Госпрограмма 2020 пользуется большой популярностью у наших клиентов. Новая ставка сделает покупку жилья еще более доступной и позволит поддержать спрос на ипотеку вплоть до окончания действия программы в ноябре этого года», - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.