Сегодня число случаев коронавируса в Татарстане перевалило за четыре тысячи

За минувшие сутки было выявлено всего 43 заболевших, однако и число выздоровевших не сильно растет. На лечении сейчас остаются более тысячи татарстанцев, а статистика РТ и федеральная снова расходится.

Мигранты волнуются: около УФМС в Казани круглыми сутками толпятся иностранцы. Но теперь им можно не беспокоиться

Корреспондент ProKazan.ru побывал около здания УФМС и поговорил с мигрантами, которые жалуются на происходящее. Они боятся, что их просто выгонят из страны, если не успеют продлить регистрацию. Однако сегодня их положение поменялось: вышел новый закон.

"Мы в ужасе от того, что происходит": у челнинских медиков сдают нервы

Челнинские медики жалуются на нехватку всего, что необходимо для лечения коронавирусных больных. Между тем, мэр города уверяет, что в медучреждениях всего в достатке.

В Казани появятся новые парки

Всего их будет шесть, уже определено, на каких именно улицах их организуют. Сегодня об этом объявили на сессии Казгордумы, комиссия уже поддержала проекты и приняла решение об изменении статусов земельных участков.

Татарстанцы могут получить по две "путинские" выплаты на одного ребенка

Чтобы их получить, нужно выполнение одного условия - месяц рождения малыша. В целом таким образом можно получить от 15 до 25 тысяч, а оформить все через Госуслуги или МФЦ.

На двух улицах Казани увеличат разрешенную скорость движения

Изменения вступят в силу с 17 июня, скорость вырастет до 80 километров в час. Введение нового скоростного режима было рекомендовано городской комиссией по безопасности дорожного движения в целях увеличения пропускной способности магистралей там, где отсутствуют пешеходные переходы.