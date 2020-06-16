Наверх
COVID-19 в Татарстане
4001 заболевший
11 погибших
2835 выздоровевших
(статистика оперштаба РТ)
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

17:35, сегодня
В Казани дебошир ударил кондуктора в челюсть и порвал ему майку за просьбу надеть перчатки и маску
18:17, сегодня
Наиль Магдеев заявил, что в Челнах точно не будет Сабантуя
17:58, сегодня
Билайн и владельцы недвижимости будут совместно развивать LTE сеть в Татарстане
17:04, сегодня
В России продлили срок пребывания в стране для мигрантов. Ранее он истекал 15 июня
16:47, сегодня
«Ситуация непростая»: Наиль Магдеев прокомментировал заболеваемость коронавирусом в Челнах
16:14, сегодня
На двух улицах Казани разрешат ездить со скоростью 80 километров в час
16:13, сегодня
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
16:00, сегодня
Границы Казани могут расширить. В состав города предлагают включить несколько земельных участков
15:07, сегодня
Число случаев коронавируса в Татарстане перевалило за четыре тысячи. За сутки прибавилось 43
14:09, сегодня
«Октоберфест намечается»: под Казанью опрокинулась фура с пивом
13:52, сегодня
Житель Челнов нашел мертвым своего двухмесячного ребенка
12:38, сегодня
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
12:26, сегодня
Полицейские Казани нашли мужчину, который посадил за руль годовалого ребенка
11:35, сегодня
Банк «Открытие»:более 70% жителей ПФО намерены искать дополнительный источник дохода после карантина
11:30, сегодня
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
11:16, сегодня
В одной из квартир Челнов нашли труп женщины с разбитым лицом
10:37, сегодня
Татарстанцы могут получить по две «путинские» выплаты на одного ребенка. Есть одно условие
10:35, сегодня
В Казань вывозным рейсом прибыли россияне из Армении и Турции
10:19, сегодня
Казанец украл у матери телевизор, чтобы купить алкоголь
10:00, сегодня
В МЦ «Нур» поселилась гигантская мышь
09:54, сегодня
В казанском парке ребенок упал в овраг с велосипеда
09:30, сегодня
«Мы в ужасе от того, что происходит»: у челнинских медиков сдают нервы
09:27, сегодня
Соцсети: в Казани полицейский автомобиль перевернулся после столкновения с иномаркой
09:00, сегодня
В Челнах в сети алкомаркетов не выплачивают зарплату
08:30, сегодня
Челнинский суд – лидер в стране по количеству «коронавирусных приговоров»
08:00, сегодня
В Нижнекамске полуголая женщина отвлекает водителей
07:30, сегодня
И площадки есть, и скейт парк, и экстрим-зона, а парковки нет
06:45, сегодня
Стала известна предварительная дата проведения Сабантуя
21:40, 15.06.2020
Если вы думаете, что уже все знаете о коронавирусе, этот тест докажет обратное. Сможете пройти?
19:53, 15.06.2020
В одном из кафе Казани «на десерт» приносят поправки в Конституцию
18:52, 15.06.2020
В Казани прокуратура завершила проверку по поводу детских дворовых «разборок» с ножом и палками
18:42, 15.06.2020
Из Нижнекамска откроют авиарейсы в Геленджик. Известна стоимость билетов
17:46, 15.06.2020
В Казани из-за неосторожного обращения с огнем сегодня горела девятиэтажка
17:22, 15.06.2020
В Казани у мамы с коронавирусом родились двойняшки с врожденной пневмонией
16:57, 15.06.2020
Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту
16:57, 15.06.2020
Жителям Татарстана обещают 250 тысяч за помощь в поимке убийцы и опознании жертвы
15:55, 15.06.2020
Зоя Бербер рассказала о съемках сериала «Проект »Анна Николаевна"!
14:56, 15.06.2020
В Татарстане при пожаре погибла женщина. Спасатели не могли проникнуть в помещение
14:26, 15.06.2020
В Татарстане мужчина не заплатил штраф и получил пять суток ареста
14:15, 15.06.2020
Из Казани откроют авиарейс в Геленджик. Полеты начнутся с 4 июля
13:59, 15.06.2020
Предстоящая неделя в Татарстане ожидается теплой
13:26, 15.06.2020
В Челнах на проспекте Чулман насмерть разбился байкер: подробности аварии от ГИБДД
13:10, 15.06.2020
В Казани после вмешательства прокуратуры предприятие выплатило сотрудникам зарплату за полгода
12:57, 15.06.2020
В части домов Вахитовского района Казани почти сутки не будет воды
12:19, 15.06.2020
Челны обогнали Казань по числу случаев коронавируса за сутки
12:02, 15.06.2020
В Татарстане на 15 июня коронавирусом болеет более тысячи человек, за сутки прибавилось 44 случая
11:54, 15.06.2020
В Волгограде задержали подростка, который делал «Коктейли Молотова». Он готовился взорвать школу
11:31, 15.06.2020
В Татарстане мужчины избили товарища санками и скамейкой
11:14, 15.06.2020
В Татарстане МФЦ начали работу без предварительной записи
10:43, 15.06.2020
«Ждите звонка из ГИБДД»: в Казани засняли парней, которые катались на крыше машины
10:15, 15.06.2020
Новый герой: челнинцу вручили медаль «За заслуги перед Отечеством II степени»
09:45, 15.06.2020
«Хочу жить, дайте мне врача» – челнинка просит о помощи
09:29, 15.06.2020
Ростехнадзор будет расследовать причины взрыва на газораспределительной станции в Казани
09:15, 15.06.2020
Эрика Гафарова объявили в розыск
09:10, 15.06.2020
ВТБ открыл универсальный офис в Набережных Челнах
08:45, 15.06.2020
Месть пшеном: в Челнах машину засыпали крупой за «неправильную» парковку
08:15, 15.06.2020
«Полный бардак: 1/09 не готов к лечению коронавирусных больных»
07:45, 15.06.2020
Названы наиболее опасные места, в которых можно заразиться коронавирусом
20:44, 14.06.2020
Новые меры: теперь казанские гостиницы будут отчитываться, если заселяют неженатые пары
19:26, 14.06.2020
Только один внук выжил: бабушка боится освобождения зятя, который убил ее дочь и двоих внуков
18:57, 14.06.2020
В России отменили «банковский роуминг» на переводы денег
18:26, 14.06.2020
Дистанция не соблюдается: в Казани более 50 человек выстроились в очередь в зоопарк
17:27, 14.06.2020
Жириновский заявил, что будет отстаивать реформу по установлению зарплатного минимума в 30 т.р.
17:13, 14.06.2020
В Казани на улице Баумана молодые парни устроили массовую драку
16:57, 14.06.2020
Стало известно, как готовиться ко второй волне коронавируса в Татарстане
16:43, 14.06.2020
В Набережных Челнах мотоциклист разбился насмерть
16:27, 14.06.2020
Синоптики предупреждают: На Татарстан опустится густой туман
15:28, 14.06.2020
Журналистка Юлия Латынина распространила фейк о коронавирусе и извинилась за это
15:27, 14.06.2020
Человек с древнейших времен стремится найти свой уютный уголок
15:13, 14.06.2020
Казанский речной порт разместил пассажиров на пароме без соблюдения дистанции
14:24, 14.06.2020
Все открылось: собрали список красивейших казанских фонтанов, на которые стоит посмотреть
14:20, 14.06.2020
На любой вид строительства можно не покупать технику, а взять ее в аренду
13:26, 14.06.2020
Казанцам мало вылечиться от коронавируса, нужно восстанавливать легкие: пульмонолог оценил урон
12:39, 14.06.2020
Цветы, как смысл жизни, а еще и самый лучший подарок
12:38, 14.06.2020
В Казани социальную дистанцию начали мерить эчпочмаками
12:13, 14.06.2020
Коронавирус за последние сутки: в Татарстане выявлено 46 новых случаев
11:41, 14.06.2020
Соцсети: в Казани мужчина ехал по городу с пистолетом в руках и запугивал людей
10:55, 14.06.2020
Экологи проанализировали последствия взрыва газа на станции и чем это грозит для казанцев
10:27, 14.06.2020
В Казани мужчина посадил ребенка за руль и их сняли на видео
09:26, 14.06.2020
В России скоро запустят промышленное производство вакцины от коронавируса
08:25, 14.06.2020
Казань все краше: на одном из домов изобразили портрет Хайдара Бигичева
07:57, 14.06.2020
Стало известно, сколько процентов татарстанцев переболело коронавирусом:результаты теста на антитела
07:25, 14.06.2020
Стало известно, какой будет погода в Татарстане 14 июня
17:33, 13.06.2020
Взрыв на кустовой базе в Казани произошел при сливе сжиженного газа. Последствия ликвидированы
14:51, 13.06.2020
В аэропорту Казани 14 часов крутили порноролики на большом экране
13:35, 13.06.2020
МВД: в России в мае снизилось число преступлений, совершенных мигрантами

Билайн и владельцы недвижимости будут совместно развивать LTE сеть в Татарстане

16.06.2020, 17:58 0 prokazan.ru

Билайн для дальнейшего развития сети LTE в Республике Татарстан приглашает к сотрудничеству владельцев объектов недвижимости для размещения оборудования связи. В результате прямого формата взаимодействия абоненты получат качественные мобильные сервисы дома, на работе, загородом и в дороге, арендодатели — надежное и выгодное партнерство.

За прошлый год интернет-трафик в сети «четвертого поколения» в регионе вырос почти в два раза, при этом уже более 80% трафика приходится на сеть LTE.

Чтобы инфраструктура была готова к новому увеличению пользовательской активности и к лавинообразному росту интернет-трафика, который наблюдался в период «нерабочих недель», оператор ведет планомерную работу по запуску новых базовых станций. Например, за прошлый год дополнительное LTE оборудование появилось более чем на 100 улицах Казани. Была расширена территория покрытия 4G интернетом в Набережных Челнах, Альметьевске, Лениногорске, Нижнекамске, Елабуге, Бугульме и Зеленодольске. Впервые 4G был запущен в 20 районных центрах республики.

Сейчас оператор намерен продолжить работу по точечному увеличению покрытия и емкости LTE сети. Технические специалисты Билайн постоянно мониторят уровень загруженности сетевой инфраструктуры, уделяя большое внимание анализу потребностей клиентов и обратной связи от абонентов. Такой подход позволяет определять приоритетные места для запуска новых 4G базовых станций, обеспечивать связь в так называемых «мертвых зонах», куда не достает сигнал от других антенн, и, локально увеличивая емкость сети, предоставлять абонентам мобильные сервисы на стабильно высоких скоростях.

Билайн в Татарстане открыт к партнерству с владельцами зданий, земельных участков, инженерных сооружений и других видов недвижимости, готовых предоставить в аренду свои площади для размещения оборудования связи. В период пандемии такое сотрудничество поможет владельцам недвижимости получать хоть и не большой, но постоянный доход, а оператору – обеспечить абонентов связью и интернет-доступом для дистанционной работы и обучения, общения с родными и друзьями.

Оператор привлекает к аренде технологических позиций и жилые дома, что обеспечивает устойчивый сервис внутри спальных районов. Прежде чем начать работы по запуску новой базовой станции, проводится экспертиза проекта с учетом санитарных и строительных норм. Жители могут быть уверены в безопасности оборудования, а дополнительные средства, полученные от аренды крыши, могут направить на благоустройство придомовой территории. Перед началом эксплуатации базовой станции уполномоченные органы проводят замеры электромагнитного излучения и выдают соответствующие сертификаты, что создает надежный контроль качества.

Для рассмотрения объектов недвижимости на предмет размещения оборудования связи Билайн, собственник может обратиться в рабочие дни в отдел аренды по телефонам +7 (843) 2-507-307, +7 (966) 2-507-307 или в любое время отправить заявку на электронный адрес arenda_kzn@kzn.beeline.ru.

Полезные новости
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Банк «Открытие»:более 70% жителей ПФО намерены искать дополнительный источник дохода после карантина
Зоя Бербер рассказала о съемках сериала «Проект »Анна Николаевна"!
Банк «Открытие»: более 40% жителей ПФО планируют копить деньги после карантина
Банк «Открытие» вошел в топ-10 рейтинга самых удобных банков по версии Forbes
Райффайзенбанк: малый бизнес планирует восстановить обороты до конца 2020 года
Бизнес в кризис: проверяем физических и юридических лиц в Казани
Билайн завоевал 12 наград и вошел в 3 шорт-листа на XX фестивале Silver Mercury
Напугай их всех: PREMIER Studios запускает акселератор идей в жанрах хоррор и триллер
Денежные переводы «Золотая Корона» за 0% или с комиссией 1% в собственных офисах Билайн
Жители города Казани рассказали о своих самых заветных мечтах
Исследование: более 60% казанских миллениалов планируют покупку жилья
Банк «Открытие»: предприниматели могут сдавать налоговую отчетность через «Бизнес-Портал»
Райффайзенбанк: 62% казанцев не планируют экономить на отпуске в 2020 году
МегаФон запустил собственный сервис подкастов
Тариф «Яркий бизнес» от Билайн за год привлек более 450 тысяч пользователей в сегменте МСБ
Райффайзенбанк предупреждает о новой схеме фишинга в e-commerce
Банк «Открытие»: женатые обращаются к врачам для онлайн-консультаций на самоизоляции чаще холостяков
Юлия Топольницкая: «Надо учиться быть ребенком»
Транспорт, одежда, быстрая еда: как изменились расходы россиян в мае
Банк «Открытие» аккредитовал два строящихся жилых комплекса в Казани
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

15:43, сегодня
Россияне согласны сократить новогодние каникулы в 2021 году из-за самоизоляции
07:15, 15.06.2020
Журналисты посчитали, сколько зарабатывал Ефремов
07:25, 14.06.2020
В России с 1 июля пенсионерам повысят пенсии, но есть ряд условий
16:07, 13.06.2020
Россияне смогут получать пособия и выплаты без справок
14:16, 12.06.2020
Ученые обнаружили новый неожиданный симптом коронавируса
16:50, 11.06.2020
Российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов
10:15, 10.06.2020
Вынужденный отдых: персонал аэропорта Бегишево отправили в простой
07:31, 10.06.2020
Нападающий ФК «КАМАЗ» Давид Караев покидает клуб
07:02, 10.06.2020
Актера Ефремова отправили под домашний арест
08:01, 09.06.2020
ВОЗ сообщила о возможном росте числа зараженных коронавирусом
07:47, 09.06.2020
Кадыров поможет женихам выкупить невест
13:17, 08.06.2020
Россиянам предложили платить 150 рублей за час работы
17:20, 07.06.2020
МЧС РФ отклонило предложение США о помощи в Норильске
12:23, 06.06.2020
В «Вечернем Урганте» показали пародию на рекламу в поддержку поправок в Конституцию
17:35, 05.06.2020
Роскачество признало водку самым безопасным в России продуктом
12:08, 04.06.2020
К Земле приближается астероид, который способен уничтожить территорию размером с Татарстан
19:41, 03.06.2020
Путин согласился ввести режим ЧС федерального характера из-за разлива нефти в Норильске
13:24, 01.06.2020
Кабмин РФ не поддержал законопроект о пособиях домохозяйкам
15:09, 31.05.2020
В Нижегородской области женщина родила у подъезда, не дождавшись скорой помощи
12:23, 30.05.2020
В России предлагают штрафовать за отказ от обязательных прививок
18:10, 29.05.2020
В Кирове произошло массовое заражение COVID-19 в детском саду
17:30, 29.05.2020
Роспотребнадзор разрешил футбольным болельщикам посещать матчи
12:30, 29.05.2020
Россия предложила ВОЗ сразу восемь видов вакцин от COVID-19
08:30, 29.05.2020
Часть курортов Краснодарского края начнет принимать россиян с 7 июня
15:04, 28.05.2020
В РЖД отменили рассадку пассажиров с социальной дистанцией
13:30, 28.05.2020
Четверть опрошенных россиян считают коронавирус выдумкой
11:10, 28.05.2020
«Это нежелание оглянуться вокруг себя»: Песков прокомментировал неверие россиян в коронавирус
17:50, 27.05.2020
Кремль отреагировал на иск экс-главы Чувашии, направленный Владимиру Путину
13:30, 27.05.2020
Ученые выявили новый путь заражения коронавирусом
11:10, 27.05.2020
«Я тоже от этого запаха проснулся»: в Челнах люди задыхаются по ночам
10:20, 27.05.2020
«Это делают сами работники кладбищ»: В Челнах во время карантина на кладбище мародеры украли ограды
09:43, 27.05.2020
Экс-глава Чувашии подал в суд на Владимира Путина из-за своей отставки
08:30, 27.05.2020
В России за время пандемии увеличилось количество долларовых миллиардеров
19:50, 26.05.2020
Жители России могут получить дополнительный выходной
19:10, 26.05.2020
По мнению ученых, COVID-19 осенью вспыхнет вновь
18:30, 26.05.2020
В Татарстане пройдет конкурс под эгидой Всемирного дня без табака
13:51, 26.05.2020
Жители России стали чаще умирать до выхода на пенсию
13:50, 26.05.2020
80 тысячам пенсионеров России поднимут пенсию
13:30, 26.05.2020
Молодежь Челнов примет участие в «позитивном» конкурсе блогеров
10:50, 26.05.2020
Стало известно, когда в России может начаться массовая вакцинация от COVID-19
10:30, 26.05.2020
Убивший женщину с детьми в Менделеевске предстанет перед Верховным судом РТ
17:30, 25.05.2020
Стало известно об условиях проведения ЕГЭ в условиях эпидемии коронавируса
15:10, 25.05.2020
В Правительстве России высказались по поводу поездок за границу в этом году
20:30, 24.05.2020
В Минздраве РФ рассказали, когда закончатся исследование лекарства от COVID-19
15:52, 24.05.2020
«Угнетал запах трупов»: в Башкирии медиков заперли в морге после контакта с зараженными COVID-19
13:30, 24.05.2020
Россиян, прибывших в Крым без цели, будут помещать в обсервацию за свой счет
18:11, 23.05.2020
Путин подписал закон о дистанционном голосовании через интернет
17:30, 22.05.2020
Из-за пандемии выпускные в вузах пройдут одновременно в онлайн-формате
16:10, 22.05.2020
В Подмосковье нарушителей самоизоляции будут отправлять на работы в больницы
14:50, 22.05.2020
В Москве семейной паре выписали штраф за нарушение самоизоляции из-за того, что они вышли на балкон
10:50, 22.05.2020
Министр культуры РФ рассказала, как будут работать театры и музеи после пандемии
19:10, 21.05.2020
В Москве рассказали, чем могут быть опасны люди с антителами на COVID-19
16:30, 21.05.2020
Роспотребнадзор: дети в летних лагерях смогут отдыхать без масок
13:10, 21.05.2020
В Бурятии пациенты обсерватора, прибывшие из Китая, закидали камнями медсестер
11:50, 21.05.2020
ВОЗ рассказала о возможности второй волны пандемии COVID-19
11:40, 20.05.2020
Ростуризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
15:30, 19.05.2020
Зарубежные ученые определили людей, которые невосприимчивы к COVID-19
12:10, 19.05.2020
В Саратовской области из-за COVID-19 скончался младенец
11:10, 19.05.2020
В Башкирии уволили главврача, допустившего вспышку COVID-19 в больнице
16:44, 18.05.2020
Турция решила открыть границы для российских туристов в мае