Билайн и владельцы недвижимости будут совместно развивать LTE сеть в Татарстане

Билайн для дальнейшего развития сети LTE в Республике Татарстан приглашает к сотрудничеству владельцев объектов недвижимости для размещения оборудования связи. В результате прямого формата взаимодействия абоненты получат качественные мобильные сервисы дома, на работе, загородом и в дороге, арендодатели — надежное и выгодное партнерство.

За прошлый год интернет-трафик в сети «четвертого поколения» в регионе вырос почти в два раза, при этом уже более 80% трафика приходится на сеть LTE.

Чтобы инфраструктура была готова к новому увеличению пользовательской активности и к лавинообразному росту интернет-трафика, который наблюдался в период «нерабочих недель», оператор ведет планомерную работу по запуску новых базовых станций. Например, за прошлый год дополнительное LTE оборудование появилось более чем на 100 улицах Казани. Была расширена территория покрытия 4G интернетом в Набережных Челнах, Альметьевске, Лениногорске, Нижнекамске, Елабуге, Бугульме и Зеленодольске. Впервые 4G был запущен в 20 районных центрах республики.

Сейчас оператор намерен продолжить работу по точечному увеличению покрытия и емкости LTE сети. Технические специалисты Билайн постоянно мониторят уровень загруженности сетевой инфраструктуры, уделяя большое внимание анализу потребностей клиентов и обратной связи от абонентов. Такой подход позволяет определять приоритетные места для запуска новых 4G базовых станций, обеспечивать связь в так называемых «мертвых зонах», куда не достает сигнал от других антенн, и, локально увеличивая емкость сети, предоставлять абонентам мобильные сервисы на стабильно высоких скоростях.

Билайн в Татарстане открыт к партнерству с владельцами зданий, земельных участков, инженерных сооружений и других видов недвижимости, готовых предоставить в аренду свои площади для размещения оборудования связи. В период пандемии такое сотрудничество поможет владельцам недвижимости получать хоть и не большой, но постоянный доход, а оператору – обеспечить абонентов связью и интернет-доступом для дистанционной работы и обучения, общения с родными и друзьями.

Оператор привлекает к аренде технологических позиций и жилые дома, что обеспечивает устойчивый сервис внутри спальных районов. Прежде чем начать работы по запуску новой базовой станции, проводится экспертиза проекта с учетом санитарных и строительных норм. Жители могут быть уверены в безопасности оборудования, а дополнительные средства, полученные от аренды крыши, могут направить на благоустройство придомовой территории. Перед началом эксплуатации базовой станции уполномоченные органы проводят замеры электромагнитного излучения и выдают соответствующие сертификаты, что создает надежный контроль качества.

Для рассмотрения объектов недвижимости на предмет размещения оборудования связи Билайн, собственник может обратиться в рабочие дни в отдел аренды по телефонам +7 (843) 2-507-307, +7 (966) 2-507-307 или в любое время отправить заявку на электронный адрес arenda_kzn@kzn.beeline.ru.