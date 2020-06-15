В соцсетях появилось видео, снятое, как утверждает автор, в одном из казанских кафе. На кадрах запечатлена папка под названием "Новая Конституция". В ней изложен нынешний текст основного закона страны и предлагаемые поправки. Такие папки приносят "на десерт" посетителям. В каком из заведений общепита сделана запись, не уточняется.
Новость от подписчика: ⠀ В одном из казанских кафе всем посетителям подают вот такой "десерт" - папочку с поправками в Конституцию. ⠀ Пользователь, приславший видео и информацию, получает 300 рублей на телефон. ⠀ Делитесь интересными новостями, фото и видео в Директ и получайте вознаграждение! ⠀ #Казань #Конституция #поправки
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля, этот день будет выходным. Те, кто вынуждены будут пойти на работу, получат за данный день двойную оплату труда.
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