В соцсетях появилось видео, снятое, как утверждает автор, в одном из казанских кафе. На кадрах запечатлена папка под названием "Новая Конституция". В ней изложен нынешний текст основного закона страны и предлагаемые поправки. Такие папки приносят "на десерт" посетителям. В каком из заведений общепита сделана запись, не уточняется.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля, этот день будет выходным. Те, кто вынуждены будут пойти на работу, получат за данный день двойную оплату труда.