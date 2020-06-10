В редакцию ProKazan.ru с возмущениями обратились горожане. Недоумение и недовольство вызвало состояние территории около "Чаши".

"Раньше там была лодочная станция для байдарок, пляж, где можно было искупаться с детьми и посмотреть салют на берегу. Теперь страшно заразу подцепить. Вечером тоже не выйдешь: вечно сидят, пьют, музыка орет. Вид не очень. После дождя три дня не пройти. Даже посидеть негде",

"Идешь по брусчатке, везде дыры, грязно. Все изъезжено грузовиками. Только и остается - смотреть на другой берег и не оборачиваться", - печалятся жители города.

В 2019 году парк у Центра семьи "Казан" вошел в программу по благоустройству парков и скверов, на которую было выделено почти 1,5 миллиарда рублей. Однако сегодня там неприглядная картина: проплешины голой земли, превращающиеся после дождя в огромные грязевые лужи, неухоженный газон, сорняки и почти полное отсутствие парковой инфраструктуры: нет скамеек, урн, точек питания. По вечерам у "Чаши" тусуется молодежь, распивает спиртные напитки, курит кальян.

Наследие ЧМ-2018

Два года назад парк перед Чашей стал площадкой для проведения фестиваля болельщиков (FIFA) чемпионата мира по футболу. Были установлены огромные экраны для трансляций матчей, организованы развлекательные площадки. Всего парк у "Казана" посетили 800 тысяч человек. Он стал единственным местом, где можно было посмотреть все 64 матча. Красивый ухоженный газон перед мероприятием засыпали древесной щепой. Кто-то говорил, что с практической целью - можно было сесть прямо на землю, кто-то - что администрации не хватило средств подготовить озеленение. Изначально планировалось положить 7500 квадратных метров газона.

Территория около Чаши во время ЧМ-2018 Фото rt.online

Независимо от причин такого решения, к летнему сезону 2019 года покрытие обещали вернуть в прежний вид. Об этом говорил генеральный директор "Дирекции спортивных и социальных проектов" Азат Кадыров. Часть работ планировалось реализовать осенью, часть - весной. Однако, несмотря на регулярное проведение мероприятий, к лету 2020 года территория все еще покрыта щепой или тем, что от нее за два года осталось, то есть подсгнившими опилками и кусками голой земли.

На вопрос "почему щепу не убрали после чемпионата мира?" специалист Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев ранее ответил:

"Это скрупулезная работа. Собирать их пинцетом нецелесообразно. В любом случае газоны нельзя вытаптывать".

В 2020 году благоустройства не ждать

Необходимость привести в порядок территорию у "Чаши" отмечается уже давно и неоднократно.

"Благоустройство этой территории станет приоритетным в будущем году. Мы сделаем ее максимально комфортной для горожан", – делится планами Игорь Куляжев.

Горожане жалуются на грязь

По итогам заседаний городской Думы в 2019 году планировалось обустроить 9 парков и скверов. На реализацию этих проектов было направлено 1,5 миллиарда рублей. Парк у Центра семьи "Казан" был одним из них. На его благоустройство из бюджета Татарстана было выделено 73 миллиона рублей. Планировалось не только благоустроить сквер, но и сделать спуск к Ленинской дамбе - месту, давно полюбившемуся жителям.

Вскоре данные немного изменились: за 2019 год будет отремонтирована только часть с подземными коммуникациями и реализован ряд подготовительных работ, а вот в 2020 приступят к полноценному благоустройству. Однако в списке общественных пространств, которые планируется благоустроить в этом году, парк Центра семьи "Казан" вовсе не числится.

Парк существует только на сайте мэрии

Сейчас площадка облагораживается только к проведению мероприятий. После ЧМ-2018 здесь прошел авиафестиваль Red Bull Air Race 2019. У "Казана" расположили полноценные трибуны, несколько люксовых смотровых зон, парк развлечений, подстригли газон. Так же поступили при организации Дня города. После - вновь не подстриженные лужайки, постепенно превращающиеся в заросли, разрушающаяся плитка, затянутые паутиной перила. Похоже, парк около "Казана" существует только в качестве временной инфраструктуры.

Ввиду недовольства жителей парковыми условиями вокруг "Чаши" мы направили в пресс-службу мэрии запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент публикации ответ от мэрии Казани не поступил.

Агентство "ПромРейтинг" ранее проводило опрос, в результате которого парк у Центра семьи "Казан" (16,2%) казанцы посчитали худшим. Говорят, что как такового, парка у "Чаши" вовсе нет, однако он фигурирует на сайте мэрии, которая регулярно отчитывается о его благоустройстве.