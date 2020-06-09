Билайн завоевал 12 наград и вошел в 3 шорт-листа на XX фестивале Silver Mercury

Билайн с агентствами Contrapunto, R.Point, Journey, R:TA, Index, BeWell, Starcom и Progression завоевали 12 наград и попали в 3 шорт-листа на XX фестивале креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury (18+). Специальную награду компания получила в номинации «Рекламодатель года» за самое эффективное размещение рекламы.

Две золотые и две серебряные награды завоевал проект «Почитай старших», который Билайн создал вместе с агентством Contrapunto. Проект был запущен в ноябре 2019 года в поддержку акции «Гиги за мозги». Билайн предлагал абонентам больше читать и получать до 1,5 дополнительных гигабайт интернета в месяц за 30 минут чтения каждый день в приложении Bookmate (12+)*.

Одну серебряную и одну бронзовую награду получил проект Билайн и Starcom – «Гиги за сон». В рамках акции абонентам Билайн предлагается спать не менее 8 часов каждый день и получать за это дополнительный трафик мобильного интернета.

Две серебряных и две бронзовых награды завоевал проект «Наспи на ВСЁ», который Билайн реализовал с агентствами Contrapunto и R.Point. Это был первый в мире марафон, который нужно проспать на протяжении 21 дня и не менее восьми часов в сутки.

Билайн научил пользователей ложиться вовремя, чтобы улучшить качество сна. Пользователи смотрели расслабляющие ASMR-ролики в исполнении известных ведущих и получали подарки за каждую минуту сна — от гигабайтов интернета до умной подушки. В общей сложности пользователи провели во сне более 5 миллионов часов.

И еще одну бронзовую награду и 2 шорт-листа получила интерактивная столица фестивалей – «АнлимСити» от Билайн и агентств Journey, R:TA и Index.

Помимо этого, еще один проект удостоился шорт-листа – JVYarko, который Билайн совместно с BeWell, Index, Journey, Proximity, Progression запустили зимой 2019 года.

«Гиги - гигабайты. Для участия в акции необходима регистрация в приложении «Мой Билайн» (12+). За чтение от 30 минут в сутки в приложении Bookmate (12+) участник получает 50 бонусных МБ в день; в тарифных планах с безлимитным интернетом предоставляется возможность бесплатной раздачи трафика в течение 1 часа 1 раз в сутки. Акция действует по 16.06.2020 в РФ, за исключением Чукотского АО, Республики Крым и г. Севастополь. Бонус начисляется при положительном балансе на момент начисления. Организатор акции – ПАО «ВымпелКом». Подробнее о тарифах, участвующих в акции, и самой акции на beeline.ru.