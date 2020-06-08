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premier-studios.com

Напугай их всех: PREMIER Studios запускает акселератор идей в жанрах хоррор и триллер

08.06.2020, 17:00 1 prokazan.ru
Заявки на участие принимаются до 15 июля

Кинокомпания PREMIER Studios запускает акселератор идей в жанрах хоррор и триллер для тех, кто знает толк в создании качественного саспенса. Принять участие в акселераторе могут как начинающие, так и опытные кинематографисты, способные рассказать свою историю в формате пилотного вебизода хронометражем не более 15 минут.

Заявка на участие в акселераторе должна включать:

  1. Логлайн (одно предложение) – основную мысль сериала/фильма
  2. Краткое содержание (полстраницы) – описание того, как будет развиваться сериал/фильм
  3. Сценарий первой серии
  4. Обоснование уникальности проекта (одно-три предложения) – в чём его оригинальная ценность и почему его будут смотреть
  5. Визитную карточку команды создателей – ссылку на портфолио или предыдущие работы, контактные данные

Заявки принимаются до 15 июля включительно по адресу: premier.kazan@mail.ru. Не забудьте указать в теме письма: «Хоррор-акселератор».

Весь процесс, от отбора до разработки идей, курируют креативные продюсеры PREMIER Studios, работавшие над такими знаковыми новаторскими проектами, как «Мёртвое озеро», «Эпидемия», «Обычная женщина», «Чернобыль. Зона отчуждения» и др. Заявки участников проходят два уровня отбора. На первом этапе претенденты в заранее назначенный день и час представляют свой проект кураторам акселератора в формате питчинга идеи. На втором – проходят питчинг уже непосредственно перед руководителями студии. Участники акселератора должны быть готовы рассказать свою историю бюджетными средствами в формате пилотной серии хронометражем до 15 минут.

«Акселератор – это средство оперативной точечной поддержки проекта, когда его основная концепция уже сформирована. В нашем случае акселератор также даёт возможность достаточно быстро оценить, как та или иная идея работает на экране, а не на бумаге, и понять, как её воспринимают реальные зрители. Один из инструментов для этого – наш новый экспериментальный YouTube-канал «ТВ-3 Dark», созданный специально для размещения оригинальных веб-сериалов и короткометражных хорроров и триллеров молодых российских режиссёров. Наконец, акселератор, – это ещё и способ познакомиться с новыми многообещающими авторами и кинематографистами. Он помогает сделать их поиск более эффективным и пополнить команду нашей студии яркими личностями», - руководитель сериального направления ТВ-3 и креативный продюсер PREMIER Studios Александр Сысоев.

«Кино и телевидение всегда были закрытым миром, к которому не знаешь, с какой стороны подступиться. При этом, индустрия так устроена, что ей постоянно нужна свежая кровь, способная переворачивать все с ног на голову. Нам показалось своевременным сделать максимально широким горлышко воронки по приему идей именно сейчас, когда столько людей занимаются производством видеоконтента, сторителлингом, умеют собирать вокруг себя миллионную аудиторию. Поэтому мы второй год подряд выходим за границы своего сообщества, берем рупор и громко, чтобы везде было слышно, кричим о том, что мы ищем к себе в команду людей, одержимых желанием рассказать свою историю миру – и пусть весь мир вздрогнет, ведь в этот раз речь идет о … хоррорах», - комментирует Лили Шерозия, маркетинг-директор ТВ-3 и кинокомпании PREMIER Studios.  

PREMIER Studios проводит хоррор-акселератор второй год подряд, и у него уже есть первые результаты в виде готовых пилотов и подписанных соглашений. По двум из десяти проектов, прошедших конкурсный отбор, уже заключены контракты на производство с федеральным телеканалом и онлайн-платформой.

За подробностями на сайт Premier Studios https://premier-studios.com/ru

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комментарии

Горожанин
0
08 июня 2020
17:11
Зачем таким слова писать- "качественный саспенс" ? Сейчас Ага и Обыватель набегут и такую ересь понапишут.

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