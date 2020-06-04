В Казани на видео попал момент спасения человека из кабины фуры. По данным автора поста, авария произошла на Горьковском шоссе ночью.

Судя по кадрам, столкнулись две фуры, одна въехала другой в прицеп. У автомобиля оказалась сильно повреждена кабина, а в ней зажат человек. Пострадавшего извлекали спасатели. При этом казанцы в комментариях возмутились инструменту, которым работали сотрудники МЧС. По видео можно предположить, что это гвоздодер и кувалда.

"гвоздодер с***... да закупите вы у немцев оборудование для спасения!"

"пожарные должны тушить пожары. Для этого есть спасатели. Просто из ребят пытаются сделать универсальных работников сферы МЧС. И части назвали пожарно-спасательной. Так дайте в эти части машину для работ на ДТП и прочих ЧП и другим оборудованием и экипировкой личного состава."

"После того как дверь откроют на рассвете, человека тоже ломом выдёргивать будут?", - рассуждают горожане под постом.

Другие комментаторы урезонили недовольных:

"Мне кажется, или выставлен пост о происшествии, а не о работе спасателей? Зачем вы вечно пишете гадости про сотрудников МЧС? Когда что-то случится сразу же закричите "спасите", - пишут казанцы.

Также очевидцы сообщают, что водитель фуры, которого извлекали из кабины, жив.