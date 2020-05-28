Сегодня в Казани судебные приставы по решению суда приостановили деятельность павильона "Шаурма на углях" по адресу Адоратского, 12.

Как сообщили в пресс-службе УФССП РТ, повар в пункте быстрого питания работал без перчаток. Индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". В материалах дела отмечается, что бизнесмен совершил данное административное правонарушение повторно.

Суд вынес наказание в виде приостановления деятельности павильона на 60 суток. Выехав по адресу расположения объекта, судебные приставы опечатали помещение. В случае незаконного возобновления деятельности предусмотрена административная и уголовная ответственность.