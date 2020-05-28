В Казани полицейские поймали закладчика, у которого изъяли почти 500 граммов наркотика мефедрон.

По данным МВД Татарстана, мужчину 1991 года рождения задержали на улице Назарбаева. Он работал закладчиком одного из интернет-магазинов, при себе у молодого человека нашли 31,66 граммов наркотика, по месту жительства правоохранители обнаружили еще 450 граммов аналогичного вещества.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Отмечается, что ранее задержанный уже был судим за наркопреступление.