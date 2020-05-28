Наверх
COVID-19 в Татарстане
3026 заболевших
10 погибших
2350 выздоровевших
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

11:05, сегодня
В Татарстане выявлено 60 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших перевалило за три тысячи
13:34, сегодня
В Казани будут судить участника группировки «седьмовские» за расстрел машины с подростками
12:57, сегодня
Квартира больше и район получше:Райффайзенбанк выяснил, как льготная ипотека повлияла на выбор жилья
12:52, сегодня
В Казани у закладчика нашли полкилограмма мефедрона. Его поймали на улице Назарбаева
12:25, сегодня
Из Казани возобновляются рейсы «Победы» по четырем направлениям
11:47, сегодня
В Татарстане на трассе «Нива» влетела в фуру. Погибли три человека
11:40, сегодня
Банк «Открытие»: на карантине россияне тратили больше на питание, образование и видеоигры для детей
11:30, сегодня
В Правительстве Татарстана прокомментировали попытку побега вахтовиков из «Ливадии»
10:31, сегодня
В Роспотребнадзоре рассказали, как этим летом будут работать детские лагеря
10:03, сегодня
Казанца, который жестоко убил дочь, освободили от уголовной ответственности и отправили лечиться
10:03, сегодня
АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» на уровне АА-(RU)
09:44, сегодня
Родителей, потерявших работу из-за коронавируса, предложили освободить от платы за детский сад
08:59, сегодня
ВТБ предоставит 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра
06:35, сегодня
Минздрав рекомендовал не включать в статистику заболевших коронавирусом тех, у кого нет жалоб
06:14, сегодня
С 1 июня автобусы, троллейбусы и трамваи в Казани начнут ходить чаще
05:56, сегодня
В Татарстане не будет цифровых участков для голосования
17:14, 27.05.2020
В казанском санатории «Ливадия» взбунтовались вахтовики. Их пришлось усмирять силовикам
16:50, 27.05.2020
ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия
16:41, 27.05.2020
В Татарстане начали переливать больным плазму с антителами к коронавирусу
15:57, 27.05.2020
В Казани нашли квартиру, за аренду которой хозяева просят 200 тысяч. Она стала самой дорогой в ПФО
15:37, 27.05.2020
Жители Казани оценили размер необходимого финансового резерва в 369 тыс. рублей
15:23, 27.05.2020
В Казани экс-заключенный напал с ножом на бывшего полицейского во время двухнедельного застолья
14:45, 27.05.2020
Билайн будет анализировать опыт клиентов с помощью SAP
14:43, 27.05.2020
«Мы это предвидели»: в Татарстане предприимчивые граждане продают талоны в МФЦ
13:57, 27.05.2020
Еще у одного футболиста казанского клуба «Рубин» нашли коронавирус
13:31, 27.05.2020
На карту Казани нанесли надпись «ТАССР 100» с помощью велосипедистов и GPS
13:11, 27.05.2020
В Татарстане многодетная семья едва не сгорела вместе с домом
12:55, 27.05.2020
За сутки в Татарстане выписали 134 человека, переболевших коронавирусом
12:27, 27.05.2020
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
12:04, 27.05.2020
Редакция проводит розыгрыш 3 кг роллов и 2-х больших пицц ко Дню Детей
11:58, 27.05.2020
Задержаны трое казанцев, которые по ночам расплачивались за алкоголь поддельными деньгами
11:23, 27.05.2020
В Татарстане прибавилось 54 заболевших коронавирусом, почти половина госпитализированы
11:07, 27.05.2020
В Татарстане мошенники оставили без денег молодую маму
10:50, 27.05.2020
В Казани парень на «Лексусе» сбил женщину на пешеходном переходе
10:28, 27.05.2020
Мужчина, торговавший в Казани икрой калуги, получил срок и штраф в полмиллиона
09:37, 27.05.2020
Роспотребнадзор: у курильщиков коронавирус чаще протекает в тяжелой форме
06:48, 27.05.2020
Глава Роспотребнадзора Татарстана: жара нам поможет в борьбе с коронавирусом
06:30, 27.05.2020
Вдова жителя Казани, которого по ошибке застрелили полицейские, получит 45 тысяч евро
17:53, 26.05.2020
В Казани пьяный мужчина на «УАЗе» сбил сотрудника ДПС
16:02, 26.05.2020
ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем
15:43, 26.05.2020
Путин назвал даты проведения Парада Победы и марша Бессмертного полка
15:28, 26.05.2020
«Гейзер на 12 этажей»: в Казани на Айдарова прорвало трубу, это попало на видео
15:01, 26.05.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Татарстане откроют общепит и разрешат массовые мероприятия
15:00, 26.05.2020
Банк «Открытие» объявил День Непринимателя
14:53, 26.05.2020
Марина Патяшина: Татарстан не готовится ко второй волне пандемии
14:15, 26.05.2020
Билайн, Х5, М.Видео-Эльдорадо и Hoff в рамках RITA провели первый отбор стартапов из 17 стран
14:04, 26.05.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько еще жители Татарстана будут ходить в масках
13:29, 26.05.2020
«Не будьте наивными»: каждую неделю мошенники похищают со счетов татарстанцев до 50 миллионов
12:36, 26.05.2020
В Татарстане Самосыровскую свалку засаживают деревьями и травой
12:09, 26.05.2020
В Татарстане сотрудники ДПС спасли девушку, которая собиралась прыгнуть с балкона
11:42, 26.05.2020
Казанец потерял на купле-продаже криптовалюты 375 тысяч рублей
11:00, 26.05.2020
В Татарстане от коронавируса вылечились 2092 человека, число заболевших пока менее трех тысяч
10:38, 26.05.2020
Татарстанцы перестали давать взятки на дорогах
10:30, 26.05.2020
Жители России после нерабочих дней увеличили число покупок почти на 20%
10:19, 26.05.2020
В Казани до 30 октября будет закрыт ряд улиц в четырех районах
09:36, 26.05.2020
В Татарстан придет 30-градусная жара
09:20, 26.05.2020
Проект реконструкции подъезда к аэропорту «Казань» получил положительное заключение
06:39, 26.05.2020
Прокуратура Казани проверит увольнение тренера в спортшколе «Батыр». За него вступились дети
06:28, 26.05.2020
В Казани на 70 улицах появится освещение
06:14, 26.05.2020
В Казани опубликован график отключения горячей воды на май-начало июня
05:55, 26.05.2020
В Татарстане мужчина полгода избивал двух маленьких сыновей
Фото скриншот с видеозаписи МВД РТ

В Казани у закладчика нашли полкилограмма мефедрона. Его поймали на улице Назарбаева

28.05.2020, 12:52 102 0 prokazan.ru

В Казани полицейские поймали закладчика, у которого изъяли почти 500 граммов наркотика мефедрон.

По данным МВД Татарстана, мужчину 1991 года рождения задержали на улице Назарбаева. Он работал закладчиком одного из интернет-магазинов, при себе у молодого человека нашли 31,66 граммов наркотика, по месту жительства правоохранители обнаружили еще 450 граммов аналогичного вещества. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Отмечается, что ранее задержанный уже был судим за наркопреступление. 

Казань Общество Правоохранители
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Казани будут судить участника группировки «седьмовские» за расстрел машины с подростками
Из Казани возобновляются рейсы «Победы» по четырем направлениям
В Правительстве Татарстана прокомментировали попытку побега вахтовиков из «Ливадии»
В Татарстане выявлено 60 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших перевалило за три тысячи
В Роспотребнадзоре рассказали, как этим летом будут работать детские лагеря
Казанца, который жестоко убил дочь, освободили от уголовной ответственности и отправили лечиться
Родителей, потерявших работу из-за коронавируса, предложили освободить от платы за детский сад
С 1 июня автобусы, троллейбусы и трамваи в Казани начнут ходить чаще
В Татарстане не будет цифровых участков для голосования
В казанском санатории «Ливадия» взбунтовались вахтовики. Их пришлось усмирять силовикам
В Татарстане начали переливать больным плазму с антителами к коронавирусу
В Казани нашли квартиру, за аренду которой хозяева просят 200 тысяч. Она стала самой дорогой в ПФО
В Казани экс-заключенный напал с ножом на бывшего полицейского во время двухнедельного застолья
Еще у одного футболиста казанского клуба «Рубин» нашли коронавирус
На карту Казани нанесли надпись «ТАССР 100» с помощью велосипедистов и GPS
За сутки в Татарстане выписали 134 человека, переболевших коронавирусом
Задержаны трое казанцев, которые по ночам расплачивались за алкоголь поддельными деньгами
В Татарстане прибавилось 54 заболевших коронавирусом, почти половина госпитализированы
В Татарстане мошенники оставили без денег молодую маму
В Казани парень на «Лексусе» сбил женщину на пешеходном переходе
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

13:30, сегодня
Четверть опрошенных россиян считают коронавирус выдумкой
17:50, 27.05.2020
Кремль отреагировал на иск экс-главы Чувашии, направленный Владимиру Путину
13:30, 27.05.2020
Ученые выявили новый путь заражения коронавирусом
11:10, 27.05.2020
«Я тоже от этого запаха проснулся»: в Челнах люди задыхаются по ночам
10:20, 27.05.2020
«Это делают сами работники кладбищ»: В Челнах во время карантина на кладбище мародеры украли ограды
09:43, 27.05.2020
Экс-глава Чувашии подал в суд на Владимира Путина из-за своей отставки
08:30, 27.05.2020
В России за время пандемии увеличилось количество долларовых миллиардеров
19:50, 26.05.2020
Жители России могут получить дополнительный выходной
19:10, 26.05.2020
По мнению ученых, COVID-19 осенью вспыхнет вновь
18:30, 26.05.2020
В Татарстане пройдет конкурс под эгидой Всемирного дня без табака
13:51, 26.05.2020
Жители России стали чаще умирать до выхода на пенсию
13:50, 26.05.2020
80 тысячам пенсионеров России поднимут пенсию
13:30, 26.05.2020
Молодежь Челнов примет участие в «позитивном» конкурсе блогеров
10:50, 26.05.2020
Стало известно, когда в России может начаться массовая вакцинация от COVID-19
10:30, 26.05.2020
Убивший женщину с детьми в Менделеевске предстанет перед Верховным судом РТ
17:30, 25.05.2020
Стало известно об условиях проведения ЕГЭ в условиях эпидемии коронавируса
15:10, 25.05.2020
В Правительстве России высказались по поводу поездок за границу в этом году
20:30, 24.05.2020
В Минздраве РФ рассказали, когда закончатся исследование лекарства от COVID-19
15:52, 24.05.2020
«Угнетал запах трупов»: в Башкирии медиков заперли в морге после контакта с зараженными COVID-19
13:30, 24.05.2020
Россиян, прибывших в Крым без цели, будут помещать в обсервацию за свой счет
18:11, 23.05.2020
Путин подписал закон о дистанционном голосовании через интернет
17:30, 22.05.2020
Из-за пандемии выпускные в вузах пройдут одновременно в онлайн-формате
16:10, 22.05.2020
В Подмосковье нарушителей самоизоляции будут отправлять на работы в больницы
14:50, 22.05.2020
В Москве семейной паре выписали штраф за нарушение самоизоляции из-за того, что они вышли на балкон
10:50, 22.05.2020
Министр культуры РФ рассказала, как будут работать театры и музеи после пандемии
19:10, 21.05.2020
В Москве рассказали, чем могут быть опасны люди с антителами на COVID-19
16:30, 21.05.2020
Роспотребнадзор: дети в летних лагерях смогут отдыхать без масок
13:10, 21.05.2020
В Бурятии пациенты обсерватора, прибывшие из Китая, закидали камнями медсестер
11:50, 21.05.2020
ВОЗ рассказала о возможности второй волны пандемии COVID-19
11:40, 20.05.2020
Ростуризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
15:30, 19.05.2020
Зарубежные ученые определили людей, которые невосприимчивы к COVID-19
12:10, 19.05.2020
В Саратовской области из-за COVID-19 скончался младенец
11:10, 19.05.2020
В Башкирии уволили главврача, допустившего вспышку COVID-19 в больнице
16:44, 18.05.2020
Турция решила открыть границы для российских туристов в мае
14:50, 18.05.2020
Владимир Путин обратился к мусульманам в связи с пандемией
14:08, 18.05.2020
В Нижнем Новгороде экс-депутата подозревают в попытке продажи ИВЛ, выпущенных в 1990-х годах
19:34, 17.05.2020
Глава Роспотребнадзора: в России остановлен рост заболеваемости коронавирусом
12:09, 17.05.2020
Вирусолог рассказал, как не подхватить коронавирус в магазине
10:42, 16.05.2020
В МВД рассказали о штрафах в 15 тысяч рублей за отказ от тестирования на коронавирус
09:56, 16.05.2020
В России главврача больницы уволили после жалоб медиков на выплаты в 27 рублей
18:30, 15.05.2020
Стало известно, какую группу крови имеют люди, наиболее подверженные заражению COVID-19
16:30, 15.05.2020
«Развели какую-то канитель»: Путин отчитал чиновников за несвоевременные выплаты медикам
13:23, 15.05.2020
В России зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусом
09:18, 15.05.2020
В России на время пандемии предложили ввести пособие на покупку масок и перчаток
15:24, 14.05.2020
Министр культуры РФ вылечилась от коронавируса
13:27, 14.05.2020
Выпускники смогут сами выбрать, сколько предметов ЕГЭ им нужно будет сдавать
16:44, 13.05.2020
Минпросвещения РФ предложило провести последние звонки и выпускные в школах в онлайн-формате
14:30, 13.05.2020
В Минздраве РФ предложили повысить возраст продажи алкоголя до 21 года
13:54, 13.05.2020
В Госдуму внесли законопроект, позволяющий полицейским вскрывать машины
08:30, 13.05.2020
В Красноярске двух изнасилованных девушек накажут за нарушение режима самоизоляции
15:35, 12.05.2020
Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом
13:30, 12.05.2020
Россия вышла на второе место по числу зарегистрированных случаев COVID-19
09:28, 12.05.2020
В Петербурге загорелась больница, в которой пациенты лечились от COVID-19. Есть погибшие
17:39, 11.05.2020
Путин: работники соцучреждений получат дополнительные выплаты
07:51, 11.05.2020
На сайт движения «Бессмертный полк» 9 мая совершены хакерские атаки
00:15, 11.05.2020
Путин проведет совещание по вопросу возможности продления нерабочих дней
15:23, 10.05.2020
Путин рассказал, что мешало России развиваться
13:01, 09.05.2020
В Москве завершился воздушный парад Победы
16:58, 08.05.2020
Роспотребнадзор РФ: правила поведения сохранятся до появления вакцины или прекращения пандемии
12:16, 08.05.2020
В Приволжском федеральном округе более 900 зараженных за сутки