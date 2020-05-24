Стали известны сроки зачисления абитуриентов в вузы

Российские вузы планируют завершить зачисление абитуриентов в августе. Об этом сообщает RT со ссылкой замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.

Представитель ведомства заявил, что скорее всего первыми будут зачислены абитуриенты, имеющие льготы, затем выйдет приказ, который зачисляет 80% выпускников, а потом все оставшиеся. Афанасьев подчеркнул, что зачисление начнется только после того, как экзамены сдадут все желающие:

"Может так получиться, что в каких-то регионах ребята не смогут вовремя сдать ЕГЭ. Для этого будут резервные дни в августе. Мы не завершим принятие в вузы, пока все не сдадут экзамены", - сообщил замглавы ведомства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил начать проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всей стране с 29 июня.