Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию в России могут пройти в один день. В качестве предварительной даты, по данным РБК, обсуждают 24 июня.

Окончательных решений пока нет, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сказали источники издания. В качестве альтернативы для голосования по Конституции рассматриваются дни в начале июля, для парада Победы — 3 сентября.

Отмечается также, что проведение парада и голосования в один день удобно тем, что в этом случае среда, 24 июня, будет объявлена выходным днем, при этом он останется оплачиваемым выходным.