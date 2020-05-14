11 мая Владимир Путин заявил о новой мере поддержки для российских семей: родители детей в возрасте от трех до 16 лет могут единоразово получить 10 тысяч рублей. Было обещано, что получить пособие очень просто и сделать это можно через Госуслуги или Пенсионный фонд, однако в ПФР пока принимают только по записи.

Заявление вызвало бурную реакцию у казанцев: они ринулись на портал, который прекратил работать в следующие часы и вернулся к функционированию только днем 12 мая. У горожан возник ряд резонных вопросов и сомнений. Люди боятся, что для оформления нужно много документов, что где-то кроется подвох и пособия вообще никто не получит.

Корреспондент ProKazan.ru проверил, как обстоят дела с оформлением пособия на ребенка.

Президент РФ объявил, что сервис заработает с 12 мая. Первую попытку мы предприняли в 6 утра 12 мая, в это время, как и накануне, Портал госуслуг практически не функционировал, а в "шапке" сайта пользователей предупреждали о возможных сбоях, но обещали восстановить работоспособность сайта к 8 утра 12 мая.

Главная страница в 6 утра 12 мая

Ни к 8, ни к 10 утра сайт в полную силу не заработал, и найти необходимый пункт для подачи заявления не получилось. Только в 16 часов Минкомсвязи РФ сообщила на своем сайте о старте работы сервиса. Он находится на отдельной странице по адресу posobie16.gosuslugi.ru. Также ссылку можно найти в мобильном приложении и на главной странице портала.

Так выглядит ссылка в приложении

При переходе на страницу нужно авторизоваться, запись на портале должна быть подтвержденная. После откроется специальная форма, в которую нужно внести недостающие данные. Строчки с информацией о владельце аккаунта уже будут заполнены.

Форма заполнения

При вводе данных ребенка потребуется свидетельство о рождении. Нужен будет номер актовой записи, он указан в документе перед информацией о родителях. Номер СНИЛС можно будет найти автоматически. Если детей от трех до 16 лет в семье несколько, то в этом же заявлении надо добавить информацию обо всех.

Если детей несколько, всех вносят в одно заявление

Также при заполнении необходимо указать банковские реквизиты. Номер карты здесь не подойдет, нужны БИК, 20-тизначный номер и корреспондентский счет.

После того, как все формы заполнены, заявление можно отправить. В дальнейшем его статус будет доступен в личном кабинете. На проверку ПФР, как ранее сообщалось, требуется около пяти дней, а сами выплаты начнут поступать не раньше 1 июня.

Статус заявления отображается в личном кабинете

Как сообщили в Минкомсвязи РФ, только за первые 40 часов, которые прошли с момента открытия отдельной страницы posobie16.gosuslugi.ru, на сайте было оформлено 3,6 миллиона заявлений на получение пособия для 5 миллионов детей.