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Казанец, угрожавший расправой полицейскому, отправится в колонию на 7,5 лет

07.05.2020, 15:16 250 1 prokazan.ru

Неоднократно судимого 52-летнего жителя Казани обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью, нарушении неприкосновенности жилища, угрозе убийством, разбое, а также угрозе применения насилия и оскорблении представителя власти.

По данным прокуратуры РТ, 5 июня и 9 июля 2019 года подсудимый, будучи пьяным, в ходе ссоры избил бывшую сожительницу деревянной битой и металлической трубой, высказывая в адрес последней угрозы убийством. При этом в июле мужчина незаконно проник в её жилище.

Кроме того, 9 июля 2019 года подсудимый, находясь в офисе микрофинансовой организации в Казани, используя муляж гранаты, потребовал от сотрудницы фирмы деньги из кассы. Забрав 75 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.

В тот же день мужчина был задержан полицейскими, для освидетельствования на состояние опьянения его доставили в районную больницу. Там мужчина публично оскорбил полицейского и высказал в его адрес угрозы физической расправы. Свою вину злоумышленник не признал, суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 10 тысяч рублей в доход государства.

 

Суд Происшествия Казань Общество Правоохранители
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комментарии

Горожанин
0
07 мая 2020
16:01
То есть - посадили только за полицая , а все остальное - это так , невинные шалости ???

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