Жительница Казани пожаловалась в прокуратуру после того, как на нее упала дверь.

По данным ведомства, 15 марта 2020 года заявительница при выходе с баскетбольной площадки на придомовой территории ЖК "Салават Купере" получила ушиб и ссадину левой голени в результате падения незакрепленной двери ограждения. Как выяснилось, ООО «Управляющая компания «РСК» своевременно не отремонтировала общедомовое имущество и не обеспечила его безопасность для жизни и здоровья граждан, проживающих в обслуживаемых домах.

По итогам проверки прокуратура внесла в адрес директора управляющей компании представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. По результатам рассмотрения мастер управляющей компании получил выговор, сломанная дверь отремонтирована.