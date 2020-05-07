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Татарстан находится на первом этапе выхода из самоизоляции. С 12 мая будут новые послабления

07.05.2020, 09:22 2976 4 prokazan.ru
Маски и соблюдение дистанции - обязательные условия

Накануне глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова озвучила этапы плана по выходу из самоизоляции, уточнив, что главы регионов будут самостоятельно принимать решения о мерах. Согласно плану Роспотребнадзора, на первом этапе предполагается разрешить занятия спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми, работу объектов сферы услуг и торговли ограниченной площади с соблюдением социальной дистанции. На втором - семейные прогулки, работу образовательных организаций, на третьем - посещение парков и открытие предприятий общепита.

 Как пояснила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, сейчас Татарстан находится на первом этапе выхода из режима самоизоляции. В республике уже разрешили занятия спортом на улице, работу парикмахерских и не возбраняются прогулки с детьми. 

Сейчас проработан республиканский план, он будет согласован с Рустамом Миннихановым и озвучен в ближайшие дни. Каждый пункт сопровождают обоснования, обязательное условие ослабления ограничительных мер  - соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты.

Президент РТ подчеркнул, что ничего не должно ставить под угрозу здоровье людей. Роспотребнадзор будет  будет жестко следить за соблюдением мер,  нарушителей будут строго наказывать.

Медицина / Минздрав Рустам Минниханов Экономика Парки и скверы Татарстана Коронавирус Татарстан Общество
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комментарии

Горожанин
1
07 мая 2020
10:14
Русиш самоизалятион ! Ви есть сидеть дома . Ви получайт наше радушие , цифровой аусвайс и держайтес - мани найн ! За нарушайт наш радушный режим - хенде хох и платить русиш марка .
Горожанин
0
07 мая 2020
10:28
Это страшные люди, они без взятки не отстанут.
Насколько жестко, насколько строго, сколько вешать граммов?
Горожанин
0
07 мая 2020
10:41
Минька! Отменяй этот бред с СМС
Горожанин
0
07 мая 2020
10:46
Карантин вводить надо, а не отменять. Они там цифры по заражениям видели?

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