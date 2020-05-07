В России с 5 мая вступил в силу запрет на продажу алкоголя в барах площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах или на прилегающих территориях. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Уточняется, что регионы, желающие ужесточить правила, смогут это сделать, в частности, запретить розничную торговлю алкоголем в жилых домах. Также субъекты РФ могут повысить требования к минимально возможной площади подобных рюмочных и баров.

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